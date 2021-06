ANALÝZA: Počas pandémie sa biznis firiem presunul do on-line priestoru

Bratislava 11. júna (TASR) – Pandémia nového koronavírusu presunula biznis do on-line priestoru. Sociálne siete na podporu svojho podnikania využíva vyše 40 % slovenských firiem. Vyplýva to z analýzy Lenky Buchlákovej zo spoločnosti Fin.GO.sk. Slovenskí podnikatelia najčastejšie využívajú sociálne siete na posilnenie značky a propagáciu produktov.



Podľa dát Eurostatu sa za posledných osem rokov počet európskych podnikateľov na sociálnych sieťach zdvojnásobil. Najviac podnikateľov využíva tento typ podpory biznisu na Malte (83 %), v Dánsku a Holandsku (obe 73 %), či na Cypre (71 %).



Pandémia ešte viac urýchlila presun biznisu do on-line priestoru, slovenskí podnikatelia sú však aj tak na chvoste vo využívaní sociálnych sietí v biznise v rámci 27 krajín Európskej únie (EÚ). V rámci V4 sú na tom však o niečo lepšie. Slovenské firmy v tomto kontexte prekonávajú tie české – sociálne siete pri podnikaní využíva 45 % českých firiem – naopak, Poliaci (35 %) a Maďari (37 %) sú na tom horšie.



V Únii využíva sociálne siete 51 % firiem. "Až 86 % z nich si prostredníctvom sociálnych médií, kam sa zaraďujú okrem sociálnych sietí aj firemné blogy či Youtube videá, buduje imidž firmy," podotkla analytička s tým, že je to takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2013. Druhým najčastejším dôvodom pre využívanie sociálnych médií je komunikácia navonok (45 %), najmä z konkurenčného pohľadu. Štvrtina európskych podnikateľov využíva sociálne médiá k získaniu a reagovaniu na zákaznícke podnety, otázky či sťažnosti. Sociálne médiá využíval na hľadanie potenciálnych nových zamestnancov v roku 2013 takmer každý desiaty európsky podnikateľ, vlani už každý štvrtý.



"Najčastejšie využívajú sociálne médiá európske firmy pôsobiace v turizme, v oblasti sprostredkovania nehnuteľností a v maloobchode," špecifikovala Buchláková s tým, že podobný trend je aj na Slovensku, keďže na propagáciu využíva sociálne médiá 12 % firiem pôsobiacich v maloobchode, 10 % firiem v turizme a štyri percentá firiem pôsobiacich v oblasti nehnuteľností. "Najviac, až 88 % firiem práve z oblasti turizmu využíva na propagáciu sociálne siete ako Facebook, Twitter či LinkedIn," doplnila Buchláková.