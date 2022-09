Analýza: Počet bankrotov sa medziročne znížil takmer o tretinu

Bratislava 10. septembra (TASR) – V auguste bolo na Slovensku vyhlásených 22 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bola povolená jedna reštrukturalizácia. V medziročnom porovnaní s augustom 2021 sa počet konkurzov znížil o 29,03 % a o polovicu sa znížil počet reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK). V porovnaní s júlom vzrástol počet konkurzov o 15,79 % (z 19 na 22) a počet reštrukturalizácií klesol o polovicu.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli všetky konkurzy vyhlásené na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 21 boli spoločností s ručením obmedzeným a jedna bola verejná obchodná spoločnosť. Až 59,09 % predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. V auguste bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá je bez vlastných zamestnancov.



"Ani v auguste žiadna firma nevyužila nový legislatívny nástroj na riešenie hroziaceho úpadku – verejnú preventívnu reštrukturalizáciu a s ňou možnú dočasnú ochranu pred veriteľmi. Z firiem, ktoré sa v auguste dostali do konkurzu, využila dočasnú ochranu pred veriteľmi v minulom roku jedna spoločnosť s ručením obmedzeným. Celkovo však môžeme skonštatovať, že počet firemných bankrotov ovplyvnila pandémia, vojna na Ukrajine a aj energetická kríza," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Počas posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 261 konkurzov, čo je o 11,06 % viac než v predchádzajúcom období. V období od septembra 2021 do augusta 2022 bolo povolených 26 reštrukturalizácií, čo je porovnateľné s 25 reštrukturalizáciami z predchádzajúceho obdobia. Od začiatku tohto roka do konca augusta bolo vyhlásených 169 konkurzov, čo je o deväť konkurzov menej, ako v prvých ôsmich mesiacoch minulého roka. V tomto roku bolo zatiaľ povolených 22 reštrukturalizácií, čo je o dve viac, než v období január – august 2021.