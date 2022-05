Analýza: Počet čínskych firiem na Slovensku výrazne klesol

Bratislava 22. mája (TASR) - Počet slovenských spoločností s čínskym vlastníkom v SR v posledných rokoch klesá. Rovnako tak aj objem čínskeho kapitálu upísaného v základnom imaní. Podľa dát nadnárodnej spoločnosti Dun&Bradstreet na Slovensku podniká 317 firiem s čínskym vlastníkom v pozadí, pričom pred troma rokmi ich bolo o vyše 60 % viac.



Aktuálne sa na Slovensku nachádza historicky najmenej firiem s čínskym vlastníkom. "Pokles v počte firiem je výrazný. V minulom roku sme u nás evidovali 386 čínskych spoločností, v roku 2019 dokonca 527. V našich dátach vidíme, že v poslednom období došlo k zániku viacerých dcérskych firiem čínskych majiteľov, ktoré boli vymazané z obchodného registra. Zároveň tým došlo aj k rapídnemu poklesu objemu kapitálu," priblížila analytička Dun&Bradstreet Petra Štěpánová.



Kým v roku 2019 na Slovensku vlastnili čínski podnikatelia firmy s objemom základného imania vo výške 32 miliónov eur, v súčasnosti objem imania predstavuje výšku 13,3 milióna eur. Za tri roky tak "odišlo" zo SR imanie v subjektoch v objeme 18,7 milióna eur.



Najviac firiem s čínskym vlastníkom pôsobí v Bratislavskom kraji, a to 183, v Košickom kraji je to 37 spoločností a v Banskobystrickom kraji 27 firiem. Drvivá väčšina z nich sa pohybuje v kategórii obratu do jedného milióna eur a s počtom maximálne dvoch zamestnancov. Najčastejšie podnikajú v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, opráv a údržby motorových vozidiel, administratívnych a podporných činnostiach a v oblasti profesijných, vedeckých a technických činností.