Analýza: Počet firiem s ruskými majiteľmi na Slovensku postupne klesá

Bratislava 19. júla (TASR) - Podnikatelia z Ruska patrili dlhodobo k jedným z najčastejších zahraničných vlastníkov slovenských firiem. Od roku 2019 však ich počet postupne klesá až na súčasných 1110 kapitálových spoločností. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti Dun & Bradstreet.



Podľa tohtoročných dát u nás Rusi vlastnia 1110 akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným, pričom v základnom imaní kumulatívne upísali 71 miliónov eur. "Za posledné tri roky ich počet postupne klesol o viac ako desatinu, dovedna o 132 firiem," zhodnotila vývoj analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Najviac subjektov s ruským vlastníkom v pozadí bolo na Slovensku zaznamenaných v roku 2019, keď ich počet dosiahol 1242. Odvtedy vidieť postupný pokles. V roku 2020 ich bolo 1219 a o rok neskôr 1141.



Najviac ruských podnikateľov u nás podniká v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu, opráv a údržby, a to spolu 276 firiem, v administratívnych a podporných činnostiach podniká 203 firiem s ruským kapitálom a v oblasti profesijných, vedeckých a technických činností je to 200 spoločností. Viac ako polovica z celkového počtu ruských firiem je evidovaná v Bratislavskom kraji.



V Českej republike počet firiem s ruskými vlastníkmi klesá ešte rýchlejšie ako na Slovensku. Kým medzi rokmi 2014 až 2019 patrili ruskí podnikatelia k najčastejším zahraničným vlastníkom českých firiem, ich počet prudko klesá každým rokom. Za posledných deväť rokov sa znížil počet majiteľov s ruskou adresou takmer o tretinu. Ich celkový počet klesol o 5283 z rekordnej úrovne 16.991 v roku 2014. "V roku 2022 tak v Českej republike evidujeme 11.708 ruských firiem, čo je rovnako historicky najnižšia hodnota ako v prípade Slovenska," dodala Štěpánová.