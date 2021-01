ANALÝZA: Počet firiem z Británie u nás rastie, no ich majetok klesá

Bratislava 16. januára (TASR) – Počet firiem s britským majiteľom na Slovensku od roku 2015, keď u nás bolo zaregistrovaných 988 britských podnikov, kontinuálne rastie. V súčasnosti v krajine podniká 1563 firiem pôvodom zo Spojeného kráľovstva, čo je oproti roku 2019 nárast o 31 spoločností. Celkové vlastné imanie týchto firiem však klesá, vyplýva z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.



Od začiatku januára 2021 už nie je Veľká Británia definitívne súčasťou Európskej únie. Niektorí odborníci po referende, ktoré o brexite rozhodlo, očakávali, že firmy sa budú z ostrova masívne sťahovať. "Aktuálne na Slovensku podniká 1563 firiem pôvodom zo Spojeného kráľovstva, pričom v roku 2019 sme zaznamenali celkovo 1532 tamojších spoločností na našom trhu. Ich počet teda rastie, no prírastky sú len veľmi mierne," uviedla analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová.



Napriek vyššiemu počtu firiem došlo, paradoxne, k medziročnému úbytku ich majetku. Aktuálne na Slovensku vlastnia Briti firmy, ktorých základné imanie dosahuje hodnotu 1,08 miliardy eur, pričom rok predtým, keď bola výška imania firiem historicky najvyššia, to bolo o päť miliónov eur viac.



Opačná je situácia u našich západných susedov. V Českej republike počet britských firiem klesá, no ich celkový majetok rastie. "Aktuálne vidíme, že v Česku je registrovaných najmenej spoločností z Veľkej Británie za posledné štyri roky – približne 4500, medziročne však ich počet klesá. Avšak objem britského kapitálu upísaného v základnom imaní bol v roku 2020 na maxime," uviedla Štěpánová. Podľa jej prepočtov Briti u našich susedov vlastnia podiely vo firmách vo výške 1,9 miliardy eur.