Analýza: Počet insolvencií podnikov v Európe narástol

Bratislava 1. mája (TASR) - V roku 2023 vzrástol počet prípadov platobnej neschopnosti firiem v strednej a vo východnej Európe (SVE). Región zaznamenal v rokoch 2022 až 2023 nárast počtu konkurzných konaní až o 38,6 %, vyplýva z analýzy nadnárodnej poisťovacej spoločnosti Coface. Na Slovensku sa vlani zvýšil počet insolvencií na 400, čo je medziročne o 15,3 % viac.



"Kým spočiatku firmy odolávali hospodárskemu poklesu aj vďaka vládnym podporným opatreniam počas pandémie, následné zrušenie týchto iniciatív v kombinácii s makroekonomickými tlakmi vyhnalo mieru platobnej neschopnosti do nových výšok," skonštatovala v analýze spoločnosť. Vyšší počet insolvencií bol okrem Slovenska aj v Česku, Maďarsku, Estónsku, Litve, Poľsku, Srbsku, Slovinsku a Rumunsku a len v Bulharsku, Chorvátsku a Lotyšsku bol zaznamenaný pokles.



Aj slovenská ekonomika vlani čelila vysokej inflácii a slabému rastu reálneho HDP. Podľa Martina Procházku z Coface boli a sú pre firmy problémom rastúce základné ceny energií, vysoký tlak na rast miezd, drahé financovanie a zároveň veľmi slabý dopyt.



Najväčší podiel na celkovom počte insolvencií si za vlaňajší rok na Slovensku pripísal sektor veľkoobchodu a predaja (25,6 %), na druhom mieste rebríčka skončila priemyselná výroba s podielom 16,88 % a tretia priečka patrí stavebníctvu s 12,65 % na celkovom podiele insolvencií. Pokiaľ ide o hodnotu, najväčším prípadom bola spoločnosť Axe Capital, ktorá od investorov získala viac ako 50 miliónov eur. Český a slovenský trh spája komplikovaný prípad skupiny Arca, ktorá emitovala dlhopisy na financovanie skupiny a takisto sa stala insolventnou v roku 2023.



"Z hľadiska zamestnanosti boli na Slovensku najväčšími prípadmi vyhlásenie konkurzu personálnej agentúry TT - Controls Slovakia, obchodu s vybavením pre domácnosť Studio Moderna a stavebných spoločností Projekt Kanskasporr a Projekt Sporrkanska," spresnil Procházka. Veľkú pozornosť podľa neho vzbudili aj problémy Korad Radiators a výrobcu hliníka Confal, ktorý čelil vplyvu vysokých cien energií a prešiel do procesu reštrukturalizácie.



V roku 2024 očakáva poisťovacia spoločnosť v regióne ďalší nárast počtu insolvencií, aj keď v nižšej miere ako v predchádzajúcom roku. V celosvetovom meradle firmy stále nedosiahnu svoj plný potenciál hospodárskeho rastu v dôsledku problémov, ktorým čelia pri svojej podnikateľskej činnosti. Podnikateľské prostredie bude poznačené obmedzeným rastom obratu, klesajúcimi maržami a pretrvávajúcimi problémami pre exportné spoločnosti v dôsledku slabého zahraničného dopytu, najmä z Nemecka.



"V roku 2024 očakávame aj na Slovensku rast insolvencií najmä v sektore stavebníctva, na druhej strane celkový počet insolvencií by mohol klesnúť v dôsledku oživenia výdavkov zákazníkov a celkovej stabilizácie makroekonomického prostredia," priblížil Procházka. Podmienkou takejto optimistickej predpovede podľa neho je, že sa nezhorší bezpečnostná situácia vo svete.