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Analýza: Počet insolvencií vo svete narastá, prognóza sa zdvojnásobila
Vo svete začiatkom roka 2026 vzrástol počet insolvencií o 12 %, pričom v Severnej Amerike to bolo až o 22 %.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Zhoršujúca sa ekonomická situácia vo svete významne vplýva na platobnú neschopnosť firiem. Vyplýva z analýzy spoločnosti Coface, ktorá sa zaoberá poisťovaním pohľadávok firiem a manažovaním ich kreditného rizika. Počet insolvencií podľa nej tento rok celosvetovo vzrastie o 6 %, čo je dvojnásobok pôvodnej prognózy.
Vo svete začiatkom roka 2026 vzrástol počet insolvencií o 12 %, pričom v Severnej Amerike to bolo až o 22 %. Tento trend firma pripisuje geopolitickému napätiu, najmä na Blízkom východe, ktorého dôsledky sa začínajú prejavovať v rastúcich nákladoch na dodávky, zvýšenej volatilite cien energie a väčšej neistote, ktorá ovplyvňuje investičné rozhodnutia.
Najvýraznejší prírastok firemných insolvencií očakáva analýza v USA (+8 %), Francúzsku (+8 %) a Japonsku (+7 %). O niečo miernejšie, na úrovni okolo 5 %, by mali rásť v Nemecku a Holandsku. Prírastky v rozmedzí 2 % až 3 % analýza predpovedá Španielsku, Taliansku a Spojenému kráľovstvu.
Ako zhoršujúci faktor v sťaženom podnikateľskom prostredí analýza identifikovala vysoké úrokové sadzby, ktoré obmedzujú schopnosť firiem refinancovať svoj dlh a absorbovať ďalšie šoky. Vplyv má aj vysoká zadlženosť firiem. „V dôsledku toho môžu mať aj malé zmeny vo finančných podmienkach neprimeraný vplyv: nárast úrokových sadzieb z úverov len o 25 bázických bodov by stačil na to, aby sa opäť zrýchlili globálne platobné výpadky a ich rast sa priblížil úrovniam pozorovaným v roku 2025,“ upozorňuje Coface.
Obzvlášť negatívne to pociťujú odvetvia, ktoré sú najcitlivejšie na hospodárske cykly a podmienky financovania. „Stavebníctvo, chemický a textilný priemysel sú naďalej najzraniteľnejšími odvetviami, a to pre ich vysokú citlivosť na výrobné náklady a dopyt,“ vysvetlila firma v analýze.
Obmedzenejšia sa podľa analýzy zdá byť aj schopnosť verejnej politiky zabrániť nárastu insolvencií. „V hlavných európskych ekonomikách - vrátane Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Spojeného kráľovstva - dosiahla fiškálna podpora v rokoch 2022 až 2023 približne 2 až 4 % HDP. Naopak, súčasné opatrenia sú oveľa menšie, pričom najväčší program podpory malo Španielsko na úrovni približne 0,3 % HDP,“ upozornila.
Vo svete začiatkom roka 2026 vzrástol počet insolvencií o 12 %, pričom v Severnej Amerike to bolo až o 22 %. Tento trend firma pripisuje geopolitickému napätiu, najmä na Blízkom východe, ktorého dôsledky sa začínajú prejavovať v rastúcich nákladoch na dodávky, zvýšenej volatilite cien energie a väčšej neistote, ktorá ovplyvňuje investičné rozhodnutia.
Najvýraznejší prírastok firemných insolvencií očakáva analýza v USA (+8 %), Francúzsku (+8 %) a Japonsku (+7 %). O niečo miernejšie, na úrovni okolo 5 %, by mali rásť v Nemecku a Holandsku. Prírastky v rozmedzí 2 % až 3 % analýza predpovedá Španielsku, Taliansku a Spojenému kráľovstvu.
Ako zhoršujúci faktor v sťaženom podnikateľskom prostredí analýza identifikovala vysoké úrokové sadzby, ktoré obmedzujú schopnosť firiem refinancovať svoj dlh a absorbovať ďalšie šoky. Vplyv má aj vysoká zadlženosť firiem. „V dôsledku toho môžu mať aj malé zmeny vo finančných podmienkach neprimeraný vplyv: nárast úrokových sadzieb z úverov len o 25 bázických bodov by stačil na to, aby sa opäť zrýchlili globálne platobné výpadky a ich rast sa priblížil úrovniam pozorovaným v roku 2025,“ upozorňuje Coface.
Obzvlášť negatívne to pociťujú odvetvia, ktoré sú najcitlivejšie na hospodárske cykly a podmienky financovania. „Stavebníctvo, chemický a textilný priemysel sú naďalej najzraniteľnejšími odvetviami, a to pre ich vysokú citlivosť na výrobné náklady a dopyt,“ vysvetlila firma v analýze.
Obmedzenejšia sa podľa analýzy zdá byť aj schopnosť verejnej politiky zabrániť nárastu insolvencií. „V hlavných európskych ekonomikách - vrátane Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Spojeného kráľovstva - dosiahla fiškálna podpora v rokoch 2022 až 2023 približne 2 až 4 % HDP. Naopak, súčasné opatrenia sú oveľa menšie, pričom najväčší program podpory malo Španielsko na úrovni približne 0,3 % HDP,“ upozornila.