Analýza: Počet konkurzov a reštrukturalizácií sa v júli znížil

Bratislava 5. augusta (TASR) - V júli slovenské súdy vyhlásili 23 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a bola povolená jedna reštrukturalizácia. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď bolo vyhlásených spolu 34 konkurzov a reštrukturalizácií, ide takmer o tretinový pokles. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



Oproti júnu klesol počet konkurzov na 23 z pôvodných 30 a počet reštrukturalizácií klesol zo štyroch na jednu. V medziročnom porovnaní s júlom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o deväť alebo o 64,29 percenta a počet reštrukturalizácií klesol z dvoch na jednu. V júli bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 15 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených päť konkurzov. Zároveň sa začalo 31 nových konkurzných konaní, čo je oproti 19 v júli minulého roka výrazný nárast.



„V júli sa medzi spoločnosťami v konkurze vyskytla aj jedna spoločnosť, ktorá využívala inštitút dočasnej ochrany. Ide o Team Energo SK so sídlom v Banskobystrickom kraji, ktorá podnikala v oblasti dodávky pary a rozvodu studeného vzduchu,” uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 215 konkurzov, čo je takmer rovnaký počet ako 216 konkurzov v porovnateľnom predchádzajúcom období. Od augusta 2020 do júla 2021 bolo tiež povolených 24 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (23 reštrukturalizácií) o 4,35 percenta viac. Od roku 2006 do konca júla 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4435 konkurzov a bolo povolených 876 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v júli 2021 bolo všetkých 23 konkurzov vyhlásených na majetok právnických osôb, pričom z nich 20 boli spoločnosti s ručením obmedzeným a tri akciové spoločnosti. Až 60,87 percenta spoločností nemalo zamestnancov a 21,74 percenta podnikov ich malo menej ako desať.



Reštrukturalizáciu súdy v júli povolili jednej spoločnosti s ručením obmedzeným, a to spoločnosti D&J Design, výrobcovi ostatného nábytku, ktorá zamestnávala 150 – 199 zamestnancov. Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v júli 2021 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť Swof, výrobca ostatných odevov a doplnkov a akciová spoločnosť Potrubie, ktorá sa zaoberala inštaláciou kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení. Obe spoločnosti zamestnávali desať až 19 pracovníkov.