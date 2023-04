Analýza: Počet konkurzov medziročne vzrástol o viac ako 13 %

Bratislava 17. apríla (TASR) - V prvom štvrťroku 2023 bolo v SR vyhlásených 66 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov, čo je o 13,4 % viac ako v porovnateľnom období minulého roka. Povolené boli štyri reštrukturalizácie. Informovala o tom analytická spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



Medzikvartálne sa počet konkurzov znížil z pôvodných 80 o 17,50 %. "Aj keď počet vyhlásených konkurzov v prvom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástol, zaznamenali sme pokles počtu konkurzov potom, ako v predchádzajúcich troch kvartáloch počet konkurzov kontinuálne rástol," uviedla hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.



Počas posledných 12 mesiacov sa vyhlásilo 286 konkurzov, čo je o 5,93 % viac než v predchádzajúcom období s 270 konkurzmi. Od vlaňajšieho apríla do tohto marca povolili súdy 21 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 26 povolenými reštrukturalizáciami o 19,23 % menej.



V marci súdy vyhlásili 22 konkurzov, čo je pokles oproti februáru o 4,76 %. Medziročne to však predstavuje nárast o 15,79 %.



Spomedzi právnických osôb, ktoré sa v marci dostali do konkurzu, je 47,62 % bez zamestnancov. Spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako desať zamestnancov, predstavujú 14,29 %. Firmy s desiatimi až 19 pracovníkmi dosahujú pomer 23,81 %.



Z hľadiska obratu najväčšími spoločnosťami v konkurze sú spoločnosti Adeli Center a Adeli so sídlami v Trnavskom kraji. Prvá, so zameraním na hotelové a podobné ubytovanie, dosiahla obrat od jedného do dvoch miliónov eur. Druhá, poskytujúca ostatnú zdravotnú starostlivosť, dosahovala obrat od troch do štyroch miliónov eur.