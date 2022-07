Analýza: Počet konkurzov sa v druhom štvrťroku oproti prvému zvýšil

Bratislava 9. júla (TASR) – Počet konkurzov sa v druhom štvrťroku medzikvartálne zvýšil o 20,7 % na 70 a zároveň o 11 % na desať vzrástol aj počet povolených reštrukturalizácií. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK). V medziročnom porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 6,06 percenta, a to zo 66 na 70 a počet povolených reštrukturalizácií sa nezmenil.



"Napriek tomu, že počet vyhlásených konkurzov v júni medzimesačne klesol o viac ako tretinu, v druhom štvrťroku ich počet po dvoch predchádzajúcich kvartálnych obdobiach poklesu vzrástol. Tretí kvartál po sebe sa zvýšil aj počet povolených reštrukturalizácií," uviedla hlavná analytička spoločnosti CRIF SK Jana Marková. Dá sa podľa nej očakávať, že počet bankrotov sa bude aj naďalej zvyšovať najmä pre zlú finančnú situáciu spôsobenú najskôr pandémiou koronavírusu, neskôr zvyšujúcou sa mierou inflácie, prípadne vojnou na Ukrajine.



Počas posledných 12 kalendárnych mesiacov bolo vyhlásených 274 konkurzov, čo je o 33,01 percenta viac než v predchádzajúcom období s 206 konkurzmi. V období od júla 2021 do júna 2022 bolo povolených 26 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 25 povolenými reštrukturalizáciami o štyri percentá viac.



V júni počet vyhlásených konkurzov medziročne klesol o 40 % a medzimesačne o 35 %. Súdy vyhlásili 18 konkurzov, zároveň pre nedostatok majetku zastavili sedem konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu zrušili 13 konkurzov. Zároveň bolo začatých 24 nových konkurzných konaní. V šiestom mesiaci tohto roka boli tiež povolené tri reštrukturalizácie.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli v júni všetky konkurzy vyhlásené na majetok právnických osôb, z toho 17 na spoločnosti s ručením obmedzeným a jeden na akciovú spoločnosť. Rovnako aj všetky reštrukturalizácie boli povolené právnickým osobám, z ktorých dve boli "eseročky" a jedna akciová spoločnosť. Až 44,44 % dlžníkov, ktorí sa v júni dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako desať zamestnancov, predstavujú 22,22 %. Pri 33,34 % dlžníkov nebol počet zamestnancov zistený.



Najväčším zamestnávateľom, ktorému v minulom mesiaci začalo reštrukturalizačné konanie, bol Dedoles, s.r.o. Výrobca ponožiek, s uvádzaným predmetom činnosti zásielkový predaj alebo predaj cez internet, zamestnáva od 500 do 999 pracovníkov. Zaradený je do obratovej skupiny od 30 do 50 miliónov eur. Najväčší obrat spomedzi firiem, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, a to štyri až päť miliónov eur, dosahuje SCP PAPIER so sídlom v Žilinskom kraji, podnikajúca v nešpecifikovanom veľkoobchode a zamestnávajúca 20 – 24 pracovníkov.