ANALÝZA: Počet konkurzov sa v októbri medziročne zvýšil o vyše tretinu

Bratislava 6. novembra (TASR) - V októbri bolo na Slovensku vyhlásených 26 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené dve reštrukturalizácie. V medziročnom porovnaní s októbrom 2021 sa počet vyhlásených konkurzov zvýšil o 36,84 % a počet povolených reštrukturalizácií sa nezmenil. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



V porovnaní so septembrom klesol počet vyhlásených konkurzov o 10,34 percenta (z 29 na 26) a počet reštrukturalizácií vzrástol dvojnásobne. "Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v októbri vyhlásený konkurz, bola spoločnosť Pivovar Patrónka v likvidácii so sídlom v Košickom kraji. Pracovalo v nej od 25 do 49 zamestnancov. V rovnakom kraji sídli aj spoločnosť Cesty SK, ktorá medzi firmami s vyhláseným konkurzom dosahovala najväčší obrat - od štyroch do piatich miliónov eur," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených 16 konkurzných konaní pre nedostatok majetku a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 17 konkurzov. Zároveň sa začalo 20 nových konkurzných konaní. "Od 17. júla 2022, keď nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebola povolená ani jedna preventívna reštrukturalizácia," doplnila Marková.



Cieľom tejto legislatívy je, aby dlžník riešil zlú finančnú situáciu ešte v čase, keď je možné predísť úpadku a následnému konkurzu, a aby mohol pokračovať vo svojej činnosti, udržať pracovné miesta a zachovať svoje know-how.



Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 277 konkurzov, čo je o 10,80 % viac než v predchádzajúcom období. Od novembra 2021 do októbra 2022 bolo povolených 27 reštrukturalizácií, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 22,73 % viac. Od začiatku tohto roka do konca októbra 2022 bolo vyhlásených 224 konkurzov, čo je o sedem viac ako v prvých desiatich mesiacoch minulého roka. O tri, na 25, vzrástol medziročne aj počet povolených reštrukturalizácií.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli v októbri všetky konkurzy vyhlásené na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 25 bolo spoločností s ručením obmedzeným a jedna bola akciová spoločnosť. Až 65,38 % predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. V októbri boli povolené reštrukturalizácie dvom spoločnostiam s ručením obmedzeným. Jedna spoločnosť je bez zamestnancov a druhá zamestnáva od 10 do 19 pracovníkov.