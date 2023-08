Analýza: Počet ojazdených áut v ponuke sa zvyšuje, rastú aj ich ceny

Bratislava 6. augusta (TASR) - Cena ojazdených automobilov sa na celom slovenskom trhu v júli zvýšila. Tým istým smerom sa pohol aj ich počet v ponuke, ktorý po uplynulých rokoch ovplyvnených pandémiou a vojnou na Ukrajine medzimesačne stúpol o takmer 5000 áut. Slovenský trh inzerovaných vozidiel tak v júli celkom ponúkal 61.247 jazdených automobilov, čo je o 4570 viac ako v júni. Vypláva to z analýzy trhu, ktorú pravidelne pripravuje spoločnosť Aures Holdings, prevádzkovateľ medzinárodnej siete autocentier AAA Auto a Mototechna.



"Posledné mesiace dochádza postupne k stabilizácii slovenského sekundárneho automobilového trhu. V júli na to nadviazal ďalší pozitívny trend, keď sa konečne začal počet ojazdených automobilov zvyšovať. Keďže na trhu stále chýbajú nové vozidlá, cena ojazdených vozidiel sa tomu dlhodobo prispôsobuje. Dopyt po 'jazdenkách' neklesá, čo môžeme sledovať aj na našich predajných výsledkoch, ktoré momentálne dosahujú rekordné čísla," vysvetlil člen predstavenstva Aures Holdings Petr Vaněček.



Stredná hodnota ceny jazdeného auta sa zvýšila o 1399 eur na 9999 eur. Hodnota veku klesla z desať rokov na 8,9 roka a počet najazdených kilometrov na tachometri sa taktiež znížil, a to o 13.000 kilometrov na 157.000 kilometrov. Pokles ceny je podľa spoločnosti Aures viditeľný aj pri vozidlách na alternatívne pohony, kde cena elektrických vozidiel v júli klesla o 5340 eur a pohybovala sa najčastejšie na úrovni 35.600 eur. Ojazdené hybridy sa podľa spoločnosti predávali za 31.490 eur.



V susedných krajinách podľa analýzy taktiež dochádza k stabilizácii trhu. V Poľsku trh ponúkol medzimesačne rovnaký počet automobilov, a to 200.075 kusov. Stredná cena stále ešte rastie, ale už miernejším tempom a minulý mesiac sa najčastejšie pohybovala na úrovni 7114 eur (31.500 PLN). V prípade Českej republiky ponuka ojazdených vozidiel klesla o 6089 áut a cena sa taktiež znížila o 374 eur.



Najčastejšie ponúkanou značkou na slovenskom trhu bola česká Škoda s 10.212 vozidlami, nasledovali Volkswagen (7948 áut) a BMW (4415 áut). Z modelov áut bolo inzerovaných najviac vozidiel Škoda Octavia (4298 áut), Škoda Fabia (2110 áut) a Volkswagen Passat (2051 áut).



Až 35 % ponúkaných áut bolo vo verzii SUV a 25 % vo verzii kombi. Najčastejšie boli v ponuke vozidlá s dieselovým (53 %) a benzínovým pohonom (26 %). Obľuba elektromobilov a hybridov podľa Aures stále rastie, pričom na Slovensku je najviac ponúkaným elektromobilom BMW i3 a hybridom Toyota Corolla.