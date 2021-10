ANALÝZA: Počet osobných bankrotov oproti rekordnému vlaňajšku klesol

Bratislava 31. októbra (TASR) - Do konca septembra tohto roka o takzvaný malý konkurz požiadalo viac ako 5000 ľudí. Ide o výrazne nižší počet ako v rekordnom predchádzajúcom roku, vyplýva z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet. Najviac o osobný bankrot žiadali ľudia z Nitry a okolia.



Tento rok už stihlo požiadať o oddlženie celkovo 5501 ľudí žijúcich na Slovensku. „Aj napriek tomu, že počet osobných bankrotov je stále vysoký, doposiaľ ide o jedno z najnižších čísiel. Dosahuje úroveň roka 2017, keď vláda umožnila ľuďom jednoduchšie a lacnejšie sa zbaviť svojich dlhov. Odvtedy čísla rapídne stúpali,“ zhodnotila aktuálny stav analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. O osobné bankroty v tomto roku ľudia najviac žiadali v letných mesiacoch, keď sa mesačne počty pohybovali nad 800. Najčastejšie išlo o obyvateľov Nitrianskeho kraja (928), Banskobystrického kraja (878) a Prešovského kraja (814), najmenej konkurzov je, naopak, z Bratislavy a okolia (468).



„Predpokladáme, že do konca roka ešte počet žiadostí o oddlženie stúpne,“ myslí si Štěpánová. Množstvo osôb bolo postihnutých krízou spojenou s ochorením COVID-19 a dá sa podľa nej očakávať, že o malý konkurz požiadajú ešte stovky Slovákov. „Avšak zároveň neočakávame, že čísla dosiahnu úroveň minulého roka,“ dodala. V rekordnom minulom roku podľa Štěpánovej požiadalo o oddlženie dovedna 10.566 fyzických osôb. V porovnaní s rokom 2016, keď ešte legislatíva neumožňovala rýchle a lacné oddlženie, to predstavuje nárast o viac ako 1000 percent.



Inštitút osobného bankrotu umožňuje dlžníkom jednoduchšie a lacnejšie sa zbaviť svojich dlhov. Ľudia majú pri ňom dve možnosti – buď v prípade konkurzu odovzdajú na oddlženie svoj majetok, alebo si zvolia formu splátkového kalendára, keď v naplánovaných obdobiach splácajú nariadenú sumu. Osobným bankrotom sa nedá zbaviť všetkých dlhov, ako je povinnosť uhradiť výživné či mzdy zamestnancom. Možnosť osobného bankrotu bola zavedená od roku 2005. Takzvaný malý konkurz však bol pre veľké množstvo ľudí nedostupný, pretože na jeho vyhlásenie bolo nutné mať majetok aspoň vo výške 1650 eur, čo po novele z roku 2017 už nie je nutné.