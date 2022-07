ANALÝZA: Počet osobných bankrotov v 2. štvrťroku medziročne vzrástol

Bratislava 10. júla (TASR) - V druhom štvrťroku tohto roka zbankrotovalo 2545 obyvateľov Slovenska, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1836 osobnými bankrotmi nárast o 38,62 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď od januára do marca zbankrotovalo 2309 dlžníkov, ich v druhej štvrtine tohto roka bolo o 10,22 % viac. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



"Zo štatistík z predchádzajúceho mesiaca chceme upozorniť na skutočnosť, že zbankrotovalo 107 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách, z nich bolo 75 mužov a 32 žien. Celkovo ľudia bez domova predstavujú podiel až 12,62 percenta z celkového počtu osobných bankrotov. Zároveň sme medzi bankrotujúcimi dlžníkmi zaznamenali dve rodinné väzby," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V júni 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 862 osobných bankrotov. V porovnaní s júnom minulého roka s 821 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast o 4,99 %. V porovnaní s májom, v ktorom zbankrotovalo 935 dlžníkov, ich v šiestom mesiaci bolo o 7,81 % menej.



Súdy vyhlásili 848 konkurzov a 14 dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v júni 2022 ich bolo 62 (7,19 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 800 (92,81 percenta) na majetok nepodnikateľov.



Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2022 zbankrotovalo 62.916 obyvateľov Slovenska.