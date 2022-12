Analýza: Počet osobných bankrotov v novembri medziročne klesol na 800

Bratislava 11. decembra (TASR) - V novembri zbankrotovalo 800 občanov Slovenska, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1001 osobnými bankrotmi predstavuje pokles o 20,08 %. Počet osobných bankrotov medziročne klesá už päť mesiacov za sebou, napriek tomu za 11 mesiacov tohto roka zbankrotovalo viacej občanov Slovenska ako v celom minulom roku. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



"V novembri zbankrotovalo 82 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z toho bolo 59 mužov a 23 žien. Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, ich podiel predstavoval 10,37 percenta," priblížila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V minulom mesiaci bolo vyhlásených 793 konkurzov a sedem dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 57 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 743 na majetok nepodnikateľov. V porovnaní s októbrom 2022, keď zbankrotovalo 900 dlžníkov, ich v novembri bolo o 11,11 % menej. V minulom mesiaci nezvyčajne zbankrotoval aj osemročný chlapec.



V uplynulom mesiaci súdy zároveň zrušili 722 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 644 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 78 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, bolo do konca novembra vyhlásených 66.855 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku do konca novembra zbankrotovalo 8793 občanov.



Najväčšou skupinou bankrotujúcich mužov boli tridsiatnici s podielom 31,94 %, a táto veková skupina dominovala aj medzi ženami, kde dosiahla podiel 29,6 %. V novembri 2022 zbankrotoval jeden osemdesiatnik a tiež jedno osemročné dieťa. "Je to nezvyčajný prípad, ktorý však legislatíva umožňuje. Žiadosť o vyhlásenie konkurzu podala zákonná zástupkyňa tohto chlapca. Ona sama zbankrotovala v roku 2019 a konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku," dodala Marková.