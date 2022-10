Analýza: Počet platiteľov DPH rastie, odvádza ju iba štvrtina podnikov

Bratislava 16. októbra (TASR) - Z celkového počtu viac ako 952.000 živnostníkov, firiem, združení, organizácií či slobodných povolaní je zaregistrovaných a odvádza do štátnej pokladnice daň z pridanej hodnoty (DPH) 245.182 subjektov. Ich počet medziročne vzrástol takmer o 15.000, vyplýva z analýzy spoločnosti Dun & Bradstreet.



"Z našich databáz vyplýva, že daň z pridanej hodnoty odvádza viac ako polovica z celkového počtu eseročiek, avšak len 12 % fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri. Drvivá väčšina platcov DPH, až tretina zo všetkých, vykonáva činnosť v Bratislavskom kraji, najmenej, len osem percent zo všetkých platcov, podniká v Trenčianskom kraji," priblížila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



Najviac podnikov zaregistrovaných na platenie DPH tvoria spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých je 168.141, nasledujú podnikatelia - fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri s počtom 54.896 registrácií a podnikatelia - fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri, ktoré súčasne podnikajú aj ako osoby so slobodným povolaním. Tých odvádza DPH 5132.



"Dobrou správou je, že počet podnikov, ktoré pravidelne štátu odvádzajú DPH, sa medziročne zvýšil. Kým v roku 2021 sme v databázach evidovali 230.879 platiteľov, tento rok je to takmer o 15.000 subjektov viac. Stále však platí, že dovedna ide o štvrtinu zo všetkých podnikateľov na slovenskom trhu," spresnila Štěpánová.



Najviac platiteľov DPH podniká v oblasti poradenských služieb, v oblasti podnikania a riadenia, a to 10.772, čo tvorí takmer polovicu všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti. Trojicu oblastí, v ktorých podniká najviac platiteľov dane z pridanej hodnoty, dopĺňajú ostatné pomocné obchodné činnosti s 10.001 platiteľmi DPH a maloobchod v nešpecializovaných predajniach s 9373 platiteľmi. V nich odvádza DPH viac ako tretina všetkých subjektov, ktoré v danej oblasti vykonávajú činnosť.