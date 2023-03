Analýza: Počet podnikateľov v oblasti IT sa vlani zvýšil o 11 %

Bratislava 15. marca (TASR) – Počet firiem a podnikateľov zaoberajúcich sa informačnými technológiami na Slovensku narastá. Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet (D&B) pôsobilo v roku 2022 v oblasti informačných technológií (IT) na Slovensku vyše 23.000 podnikateľov. Medziročne to predstavuje nárast o vyše 11 %.



V porovnaní s rokom 2021 počet IT subjektov narástol o 2360, teda o 11,4 %. "Informačné technológie sú veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou. Za posledných päť rokov narástol počet IT subjektov na Slovensku o 38 %," uviedla analytička D&B Petra Štěpánová.



Spoločnosť D&B, ktorá sa zaoberá poskytovaním dát a analytických riešení, eviduje, že v roku 2022 na slovenskom trhu pôsobilo v IT oblasti celkovo 12.586 právnických osôb. "V prípade fyzických osôb, podnikateľov, tých pôsobilo na Slovensku v predchádzajúcom roku v IT oblasti 10.475. Pritom 1933 podnikateľov začalo svoje pôsobenie a 764 ho ukončilo," vyčíslila Štěpánová.



Nárast počtu IT podnikateľov zaznamenáva podľa D&B v posledných rokoch aj Česká republika (ČR). Podľa dát je však v ČR počet právnických osôb nižší než na Slovensku, hoci len o 76 firiem. Vyšší rozdiel je však v počte fyzických osôb, až 44.836 v ČR.