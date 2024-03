Analýza: Počet zahraničných osôb v orgánoch slovenských firiem rastie

Bratislava 11. marca (TASR) - Počet zahraničných osôb v orgánoch slovenských firiem dlhodobo narastá. K februáru 2024 figurovalo v rôznych funkciách viac ako 80.000 zahraničných osôb - prevažne zo susedných krajín, ako je Česko, Maďarsko, Rakúsko či Ukrajina. Uviedol to v analýze Martin Lindák, analytik portálu FinStat.



"Kým v roku 2014 vzniklo vyše 2200 funkcií štatutárov, na ktoré boli dosadené zahraničné osoby, o desať rokov neskôr to bolo skoro trojnásobne viac. Zároveň sa ukazuje, že v spoločnostiach, ktoré dlžia štátu najviac, zvyknú práve zahraniční štatutári zastávať pozíciu tzv. bieleho koňa. Okrem iného čísla hovoria, že po invázii Ruska na Ukrajinu začalo podnikať na Slovensku viac osôb z Ukrajiny," priblížil.



Spresnil, že v slovenských firmách je v rôznych funkciách vyše 80.000 zahraničných osôb, pričom mnohé vystupujú vo viacerých spoločnostiach, prípadne na viacerých pozíciách v jednej spoločnosti. Osoby zo zahraničia pôsobia spolu v 61.887 spoločnostiach na Slovensku. Väčšina zahraničných osôb pochádza zo susedných štátov, a to hlavne z Českej republiky a Maďarska. Z vyše 80.000 zahraničných osôb je 56 % práve z piatich susedných krajín.



Poznamenal, že zahraničné osoby zastávali predovšetkým funkcie spoločníkov a štatutárov a následne konečných užívateľov výhod. "Tu je potrebné pripomenúť, že ide o funkcie, ktoré sa môžu prelínať. Napríklad majiteľ malej spoločnosti s ručením obmedzeným bude vykonávať všetky tieto funkcie, keďže je konečným užívateľom výhod, jediným spoločníkom a koná v mene spoločnosti, čiže je v pozícii štatutára," podčiarkol analytik.



"Sledovať deň vzniku funkcie je možné pri konečných užívateľoch výhod, štatutároch či členoch dozorných rád. V spoločnostiach podnikajúcich na Slovensku badáme narastajúci počet vzniknutých funkcií obsadených zahraničnými osobami," doplnil.



Dôvodom je podľa analytika zmena legislatívy. "Do konca roka 2019 boli osoby, ktoré splnili podmienky, povinné zapísať sa do registra konečných užívateľov výhod v prípade, že v ňom predtým zapísané neboli. Dnes už je povinnosť uviesť konečného užívateľa výhod priamo stanovená ako podmienka pri návrhu na vklad nového subjektu do obchodného registra," dodal Lindák.