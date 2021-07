Analytička: Pod nárast pesimizmu sa podpísal pokles dôvery v službách

Bratislava 29. júla (TASR) - Ekonomická nálada na Slovensku sa od marca tohto roka vyvíjala priaznivo a z mesiaca na mesiac bola optimistickejšia. Podľa najaktuálnejších údajov za júl sa však nálada v slovenskej ekonomike opäť zhoršila. Napriek tomuto zhoršeniu je ekonomická nálada stále mierne lepšia ako pred začiatkom pandémie nového koronavírusu. Pod júlový nárast pesimizmu sa podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej podpísal výrazný pokles dôvery v službách a medzi priemyselníkmi.



"Sektor služieb a obchodu bol koronakrízou najzasiahnutejší pre zatvorené prevádzky. Posledné mesiace sa v týchto odvetviach niesli v znamení rastúceho optimizmu, a to vďaka otváraniu ekonomiky. Indikátor dôvery v službách však v júli opäť prudko klesol, pod čo sa podpísal zvýšený pesimizmus okolo budúceho ekonomického vývoja. Podobný vývoj bol aj v stavebníctve. Zhoršovanie sentimentu vo viacerých oblastiach hospodárstva je zapríčinené šírením delta variantu, čo vyvoláva obavy z ďalšieho zatvárania ekonomiky počas jesene," uviedla Glasová. Nálada medzi spotrebiteľmi sa v júli zhoršila, pokles bol však mierny. Slováci boli pesimistickejší hlavne v oblasti vývoja ekonomiky a nezamestnanosti.



Nálada medzi priemyselníkmi sa ešte v júni zlepšila, ale v júli došlo k zhoršeniu. Na svedomí to mal vyšší pesimizmus medzi priemyselníkmi, ktorí očakávajú pokles svojej produkcie aj nových objednávok. "Takéto zhoršenie sentimentu v priemysle sme očakávali, pretože globálna ekonomika je stále silno sužovaná materiálovou krízou. To je spôsobené hlavne zabrzdením výroby počas krízy a jej pomalším rozbiehaním po pandémii. Mnohí výrobcovia čelili počas krízy problémom s výrobou pre karanténne opatrenia a nedostatok zamestnancov. To sa aktuálne odzrkadľuje aj na nízkych skladových zásobách, v dôsledku čoho nestíhajú uspokojovať dopyt," pokračovala Glasová.



Materiálová kríza sa prejavuje nedostatkom čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Ďalším problémom pre priemysel je nedostatok plastového granulátu, ktorý sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek. Trh hlási aj problémy s nedostatkom plechov, kovov, dreva, skla a aj stavebných materiálov.



"Ďalší vývoj ekonomického sentimentu bude závisieť hlavne od toho, aký dosah bude mať tretia vlna pandémie na našu ekonomiku. Prejavovať by sa to mohlo predovšetkým počas jesenných mesiacov. Pesimizmus môže narastať hlavne medzi priemyselníkmi, bude ovplyvňovaný hlavne vývojom materiálovej krízy," dodala Glasová.