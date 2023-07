ANALÝZA: Podnikatelia od budúcej vlády žiadajú stabilné prostredie

Bratislava 15. júla (TASR) - Pád Slovenska na posledné priečky EÚ v najrôznejších rebríčkoch výkonnosti ekonomík by mohlo zastaviť najmä stabilné podnikateľské prostredie, vyrovnanie podmienok na podnikanie s ostatnými štátmi, zlepšenie vymožiteľnosti práva, ale napríklad aj podpora výskumu a vývoja. Zástupcovia podnikateľov oslovení TASR tak reagovali na prepad Slovenska v aktuálnom rebríčku konkurencieschopnosti ekonomík na 53. miesto zo 64 hodnotených krajín, ale aj na predvolebné sľuby politických strán.



"Potrebujeme stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie s minimom zásahov a obmedzení zo strany štátu v podnikaní. My dnes prijímame strašne veľa nesystémových opatrení, založených na populistickom rozdávaní, bez reálneho krytia a vyčíslenia dosahov na podniky," upozornil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz.



Zostup Slovenska v rebríčku konkurencieschopnosti, ktorý zostavuje švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu (IMD), bol okrem iného spôsobený práve poklesom v oblasti ekonomického rozvoja o deväť priečok. Slovensko sa medziročne zhoršilo aj v oblasti medzinárodného obchodu či v kritériu zamestnanosti. Najlepšie postavenie z krajín Vyšehradskej štvorky má Česko na 18. mieste, Poľsko sa posunulo na 43. miesto a Maďarsko sa prepadlo na 47. pozíciu.



Stabilita a predvídateľnosť sú kľúčové predpoklady pre fungovanie podnikateľského prostredia aj podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. "Podnikatelia potrebujú mať nastavené pravidlá, ktoré sú férové a dostatočne vopred všetkým známe," zdôraznila hovorkyňa AZZZ Miriam Filová. Aktuálna situácia je podľa asociácie absolútne neudržateľná. "Opakovane navrhujeme riešenia, napríklad, že všetky poslanecké návrhy musia prejsť aj medzirezortným pripomienkovým konaním, čo by malo zabezpečiť aj verejnú diskusiu, ako aj stanoviská sociálnych partnerov," zdôraznila Filová.



Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Martin Lidaj si myslí, že ako prvé by mala vláda riešiť problémy v oblasti efektívnosti právneho prostredia, stability a predvídateľnosti politiky či oblasť výskumu a vývoja. Veľmi dôležité je podľa PAS aj vzdelávanie. "Svet nám ušiel, treba sa tam inšpirovať a zefektívniť systém fungovania stredných škôl i univerzít. Dôležité je aj ich prepojenie s firmami a praxou," uviedol Lidaj.



Podnikateľov podľa PAS najviac trápi vysoké daňové a odvodové zaťaženie. Privítali by aj zjednodušenie pracovno-právnej a daňovej legislatívy, no predovšetkým to, aby by bola koncepčná a neustále sa nemenila. Naopak, pozitívna je podľa nich legislatívna zmena, podľa ktorej budú daňové predpisy účinné maximálne k dvom dátumom v roku.



Pre rast konkurencieschopnosti Slovenska navrhuje APZD zlepšenie vymožiteľnosti práva, zníženie administratívnej záťaže a nákladov na podnikanie. "Budúca vláda by sa mala zamerať aj na rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry či rozšírenie stimulov pre malé a stredné podniky, ktoré by ich motivovali investovať do výskumu a vývoja," upozornil Lasz. Dôležité je podľa neho aj odstránenie obmedzení, ktoré idú nad rámec požiadaviek EÚ, ale aj aktívne presadzovanie záujmov Slovenska v Únii.