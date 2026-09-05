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ANALÝZA: Podnikatelia sa chcú podieľať na príprave Stratégie 2040
Výkonná riaditeľka Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Simona Lasz Prílesanová zdôraznila, že asociácia príprave Vízie Slovensko 2040 od začiatku venovala veľkú pozornosť.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenskí podnikatelia majú obavy, aby dokument Vízia Slovensko 2040 nebol iba ďalším literárnym dielom bez reálneho vplyvu na fungovanie štátu. Aj preto sa chcú zúčastniť na príprave Stratégie 2040, ktorá na víziu bude nadväzovať konkrétnymi úlohami a termínmi. Prioritou je pre podnikateľov obnovenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a najmä priemyslu, vyplýva z vyjadrení podnikateľských zväzov pre TASR.
„Medzi naše priority patria konkurencieschopné a predvídateľné ceny energií, znižovanie daňovo-odvodového a regulačného zaťaženia, stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie, podpora investícií, produktivity, výskumu a inovácií a vzdelávací systém výraznejšie previazaný s potrebami ekonomiky a trhu práce,“ priblížil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Vízia podľa neho prirodzene zostáva na všeobecnejšej úrovni, no stratégia už musí povedať, čo konkrétne Slovensko urobí, kto za to bude zodpovedný, dokedy sa to má uskutočniť, z čoho sa opatrenia zaplatia a podľa akých ukazovateľov bude vyhodnotené, či sa cieľ dosiahol.
Výkonná riaditeľka Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Simona Lasz Prílesanová zdôraznila, že asociácia príprave Vízie Slovensko 2040 od začiatku venovala veľkú pozornosť. „Rovnako intenzívne chceme byť zapojení aj do prípravy nadväzujúcej stratégie, pri ktorej ponúkame naše odborné kapacity a konkrétne riešenia,“ uviedla.
Vízia Slovensko 2040 ukazuje štyri možné scenáre ďalšieho vývoja krajiny. Podľa Lasz Prílesanovej bude „záležať len od nás“, ktorý scenár sa pre túto krajinu naplní. „Pri pohľade na dnešný stav Slovenska sa už, žiaľ, v mnohom nachádzame v scenári, ktorý dokument označuje ako špirálu úpadku. Naším cieľom preto musí byť dostať Slovensko na cestu inteligentnej transformácie,“ dodala.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR považuje za kľúčové, aby pripravovaná stratégia nezostala iba pri všeobecných cieľoch. Ku konkrétnym opatreniam by mali byť podľa hovorkyne AZZZ Miriam Filovej stanovené jasné termíny, zodpovednosť za ich plnenie a predovšetkým merateľné ukazovatele, na základe ktorých bude možné objektívne posúdiť, či Slovensko stanovené ciele skutočne napĺňa. Dôležitý bude podľa asociácie aj pravidelný a transparentný odpočet plnenia stratégie a dôsledné dodržiavanie prijatého harmonogramu.
Podnikatelia sa obávajú, aby Vízia Slovensko 2040 nebola iba ďalším z mnohých návrhov, ktoré skončia bez realizácie. „Slovensko podľa nášho názoru netrpí nedostatkom stratégií, koncepcií či analytických dokumentov. Za posledné desaťročia ich vznikli stovky. Problémom je schopnosť štátu pretaviť ich do konkrétnych rozhodnutí a následne zabezpečiť ich realizáciu naprieč volebnými obdobiami. Preto bude skutočným testom Vízie Slovensko 2040 až to, čo sa začne diať po jej schválení,“ myslí si Gregor.
Podľa Lasz Prílesanovej v minulosti už na Slovensku vzniklo viacero podobných dokumentov, ktoré napokon skončili v archíve bez reálneho pokračovania. „Tentoraz si to nemôžeme dovoliť. Po vízii musí nasledovať stratégia a po stratégii to najdôležitejšie - realizácia,“ dodala.
Podobne vidí situáciu aj predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók. Ten pripomenul, že Slovenská republika od svojho vzniku zažila už viacero takýchto pokusov definovať víziu Slovenska do budúcna. „Bohužiaľ, ani v jednom prípade nedošlo k reálnemu vyhodnoteniu toho, čo sme si predstavovali a čo bola napokon realita. Ja by som si len prial, aby túto víziu nepostihol rovnaký osud,“ zakončil.
„Medzi naše priority patria konkurencieschopné a predvídateľné ceny energií, znižovanie daňovo-odvodového a regulačného zaťaženia, stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie, podpora investícií, produktivity, výskumu a inovácií a vzdelávací systém výraznejšie previazaný s potrebami ekonomiky a trhu práce,“ priblížil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Vízia podľa neho prirodzene zostáva na všeobecnejšej úrovni, no stratégia už musí povedať, čo konkrétne Slovensko urobí, kto za to bude zodpovedný, dokedy sa to má uskutočniť, z čoho sa opatrenia zaplatia a podľa akých ukazovateľov bude vyhodnotené, či sa cieľ dosiahol.
Výkonná riaditeľka Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Simona Lasz Prílesanová zdôraznila, že asociácia príprave Vízie Slovensko 2040 od začiatku venovala veľkú pozornosť. „Rovnako intenzívne chceme byť zapojení aj do prípravy nadväzujúcej stratégie, pri ktorej ponúkame naše odborné kapacity a konkrétne riešenia,“ uviedla.
Vízia Slovensko 2040 ukazuje štyri možné scenáre ďalšieho vývoja krajiny. Podľa Lasz Prílesanovej bude „záležať len od nás“, ktorý scenár sa pre túto krajinu naplní. „Pri pohľade na dnešný stav Slovenska sa už, žiaľ, v mnohom nachádzame v scenári, ktorý dokument označuje ako špirálu úpadku. Naším cieľom preto musí byť dostať Slovensko na cestu inteligentnej transformácie,“ dodala.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR považuje za kľúčové, aby pripravovaná stratégia nezostala iba pri všeobecných cieľoch. Ku konkrétnym opatreniam by mali byť podľa hovorkyne AZZZ Miriam Filovej stanovené jasné termíny, zodpovednosť za ich plnenie a predovšetkým merateľné ukazovatele, na základe ktorých bude možné objektívne posúdiť, či Slovensko stanovené ciele skutočne napĺňa. Dôležitý bude podľa asociácie aj pravidelný a transparentný odpočet plnenia stratégie a dôsledné dodržiavanie prijatého harmonogramu.
Podnikatelia sa obávajú, aby Vízia Slovensko 2040 nebola iba ďalším z mnohých návrhov, ktoré skončia bez realizácie. „Slovensko podľa nášho názoru netrpí nedostatkom stratégií, koncepcií či analytických dokumentov. Za posledné desaťročia ich vznikli stovky. Problémom je schopnosť štátu pretaviť ich do konkrétnych rozhodnutí a následne zabezpečiť ich realizáciu naprieč volebnými obdobiami. Preto bude skutočným testom Vízie Slovensko 2040 až to, čo sa začne diať po jej schválení,“ myslí si Gregor.
Podľa Lasz Prílesanovej v minulosti už na Slovensku vzniklo viacero podobných dokumentov, ktoré napokon skončili v archíve bez reálneho pokračovania. „Tentoraz si to nemôžeme dovoliť. Po vízii musí nasledovať stratégia a po stratégii to najdôležitejšie - realizácia,“ dodala.
Podobne vidí situáciu aj predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók. Ten pripomenul, že Slovenská republika od svojho vzniku zažila už viacero takýchto pokusov definovať víziu Slovenska do budúcna. „Bohužiaľ, ani v jednom prípade nedošlo k reálnemu vyhodnoteniu toho, čo sme si predstavovali a čo bola napokon realita. Ja by som si len prial, aby túto víziu nepostihol rovnaký osud,“ zakončil.