Analýza: Potenciál úspor slovenských železníc je 33 mil. eur
Prakticky okamžitú úsporu 10 miliónov eur môže podľa analytikov priniesť redukcia nadčasov zjednotením štandardov obsadzovania staníc a zrušením nepotrebných pracovných zmien.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) to objektívne nemajú ľahké. Medzi ich najväčšie výzvy patria chýbajúci zamestnanci na niektorých kľúčových pozíciách, tlak na valorizáciu platov aj obmedzené možnosti štátneho financovania. Už dnes dosahuje dotácia pre ŽSR takmer pol miliardy eur. Vyplýva to zo zverejnenej analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Celkový potenciál úspor v ŽSR je podľa útvaru vo výške 33 miliónov eur.
„Pri hľadaní riešenia nás ŽSR požiadali o analytický pohľad. Základným predpokladom bolo zosúladiť počty zamestnancov s potrebným rozsahom práce. Zisťovali sme, či je možné nastaviť prácu efektívnejšie a znížiť tak riziko nedostatku personálu v budúcnosti. Celkovo sme sa pozreli na 85 % zamestnancov ŽSR - všetkých vedúcich a väčšinu administratívnych, ako aj prevádzkových,“ priblížili analytici ÚHP.
Navrhnuté opatrenia sa podľa ÚHP týkajú najmä zmeny organizačnej štruktúry, spájania malých oddelení, zjednotenia výkonnostných štandardov či rozmiestnenia zamestnancov. „Ak ich ŽSR implementuje, získa 33 miliónov eur ročne, ktoré môže využiť na iné priority, napríklad zvyšovanie platov na kľúčových pozíciách,“ upozornili analytici ÚHP.
Prakticky okamžitú úsporu 10 miliónov eur môže podľa analytikov priniesť redukcia nadčasov zjednotením štandardov obsadzovania staníc a zrušením nepotrebných pracovných zmien. Na niektorých staniciach dnes prevádzku zabezpečujú zamestnanci aj v časoch, keď tam nejazdia žiadne vlaky.
„Uvoľniť by bolo možné približne 6 % z celkového počtu zamestnancov, konkrétne pri vedúcich pozíciách až 20 %, a to bez akéhokoľvek dosahu na rozsah poskytovaných služieb. K citlivej téme by sa malo aj citlivo pristúpiť a riešiť ju napríklad prirodzene odchodmi do dôchodkov, prípadne presunmi na iné voľné pozície. V dlhodobom horizonte sú pre ďalšie zvyšovanie efektívnosti potrebné väčšie investície do diaľkového riadenia dopravy a nákupy nových strojov na údržbu infraštruktúry,“ dodali analytici ÚHP.
