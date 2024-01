Analýza: Potraviny v SR môžu v tomto roku zdražieť priemerne o 4,5 %

Bratislava 9. januára (TASR) - Svetové komoditné trhy už naznačujú zvoľňovanie cenových tlakov v oblasti potravín. Ide však iba o jeden z viacerých vplyvov na ich ceny. Rolu zohráva aj vývoj miezd a príplatkov v domácej ekonomike, počasie či forma kontraktov, aké výrobcovia používajú. V aktuálnej analýze na to upozornil makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Odhaduje, že priemerný medziročný nárast cien potravín v SR môže v tomto roku dosiahnuť 4,5 %.



Pripomenul, že v minulom roku stáli potraviny za veľkou časťou vysokého dvojciferného rastu cien na Slovensku. "Dôvodom bola okrem väčšieho zastúpenia týchto položiek v našom spotrebiteľskom koši aj väčšia závislosť od ruských energií, z toho vyplývajúci vyšší rast cien vstupov a zároveň aj nižšia produktivita vo výrobe než v západných krajinách," priblížil analytik.



Prehľad o vývoji na svetových komoditných trhoch poskytuje Index cien potravín Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorý sleduje päť komoditných skupín (obilniny, zelenina, mliečne produkty, mäso, cukor). Svetové ceny potravín sú podľa neho už 10 % pod úrovňou z konca roka 2021. Výrazne lacnejšie sú najmä oleje, ale aj obilniny či mliečne výrobky. Na druhej strane, cukor je oproti rovnakému obdobiu drahší o takmer 40 %. Dôležitý je aj vývoj cien vstupov, pričom ceny poľnohospodárskych výrobkov sú medziročne nižšie o takmer 29 %, vyčíslil Horňák.



"Komoditné ceny tak naznačujú zlacňovanie väčšiny potravinových položiek. Druhým dychom však hneď treba dodať, že na konečnú cenu produktov má vplyv aj množstvo ďalších faktorov. Napríklad ide o vývoj miezd či príplatkov v domácej ekonomike, zásah vlády pri pomoci firmám so zvýšenými cenami energií a podobne," vysvetlil analytik. Konečné ceny sú ovplyvnené aj formou kontraktov výrobcov či predajcov, teda na ako dlho a akú cenu majú zafixovanú.



Po zohľadnení všetkých faktorov by mal rast cien potravín na Slovensku naďalej spomaľovať. "V prvej polovici roka predpokladáme ešte jemné medzimesačné nárasty, v druhej polovici roka očakávame skôr pokles cien. Vývoj v jednotlivých kategóriách potravín však bude rozličný, cenový rast bude podľa našich očakávaní ťahaný skôr ovocím a zeleninou... Priemerná potravinová inflácia v tomto roku dosiahne podľa našich odhadov 4,5 % medziročne," avizoval Horňák.



Predpokladá, že vzhľadom na vývoj inflácie, miezd a ekonomiky by sa už ceny potravín nemali vrátiť na pôvodnú úroveň. Na druhej strane, spolu s cenami rastú aj mzdy. "Už v týchto kvartáloch očakávame, že reálne mzdy, teda očistené o infláciu, začnú rásť a kúpyschopnosť obyvateľov sa začne zvyšovať," doplnil analytik.