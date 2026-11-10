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Analýza: Pre 30 najväčších zamestnávateľov pracuje v SR 140.000 ľudí
Najvyššie priemerné mzdové náklady, 3826 eur za mesiac, má bratislavské centrum spoločnosti Dell. Nasleduje Volkswagen (3482 eur), Slovenská sporiteľňa (3302 eur) a Tatra banka (3265 eur).
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Tridsať najväčších zamestnávateľov na Slovensku zamestnávalo v roku 2025 približne 140.000 ľudí. Počet zamestnancov sa za dva roky takmer nezmenil, priemerné mzdové náklady na zamestnanca však stúpli o 12,5 % na 2274 eur mesačne. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Finstat.
Najvyššie priemerné mzdové náklady, 3826 eur za mesiac, má bratislavské centrum spoločnosti Dell. Nasleduje Volkswagen (3482 eur), Slovenská sporiteľňa (3302 eur) a Tatra banka (3265 eur). Najnižšie priemerné mzdové náklady z najväčších zamestnávateľov má naopak Slovenská pošta (1250 eur). Pod hranicou 1800 eur sú aj obchodné reťazce, Slovenský vodohospodársky podnik (1625 eur), Železnice SR (1732 eur) a ZSSK Cargo (1735 eur).
Najrýchlejšie rástli mzdové náklady v ZSSK Cargo (+26 %) a Slovenských elektrárňach (+25 %). Nasledujú Tatra banka (+22 %), Železiarne Podbrezová (+21 %) a VÚB banka (+20 %). Najmenej vzrástli v Lidli (+2,9 %), v ktorom ich rast tlmil pravdepodobne prílev nových zamestnancov. V spoločnosti ZKW Slovakia, ktorá vyrába osvetľovaciu techniku, klesli o 12 %.
Najviac pridanej hodnoty na zamestnanca vytvorili v roku 2025 Slovenské elektrárne (454.000 eur), nasleduje Kia (232.000 eur) a Continental Tires (126.000 eur). Priemerný čistý zisk na zamestnanca v top 30 dosiahol 20.900 eur, pričom prvenstvo rovnako patrilo Slovenským elektrárňam (227.600 eur). Naopak, deväť z 30 firiem skončilo v strate - najväčšiu stratu na zamestnanca zaznamenala ZKW Slovakia (-12.600 eur pri celkovej strate 31 miliónov eur), ZSSK Cargo (-9000 eur) a Nippon Steel Slovakia (-7400 eur).
Aj keď počet zamestnancov v 30 najväčších firmách klesol o zanedbateľných 779 pri celkovom počte 140.000, jednotlivé odvetvia sa vyvíjali odlišne. Maloobchodným reťazcom za posledné tri roky vzrástol počet zamestnancov. Stovky ľudí prijali Kaufland, Lidl, ale aj dm drogerie markt.
Najviac zamestnancov (994) naopak za tri roky stratila Slovenská pošta, o 773 zamestnancov prišla spoločnosť ZSSK Cargo. Výrazne ubúda ľudí aj v strojárstve a priemysle. Dvom slovenským závodom Schaeffleru ubudlo spolu 1227 zamestnancov. Schaeffler Kysuce má o 784 zamestnancov menej (-18,7 %) a Schaeffler Skalica o 443 menej (-12 %). Nitrianskemu Jaguar Land Roveru ubudlo 505 ľudí a Železiarňam Podbrezová 319.
Viac ako 60 % zamestnancov top 30 pracuje v troch odvetviach. Doprava (Železnice SR, Slovenská pošta, ZSSK, ZSSK Cargo a Dopravný podnik Bratislava) zamestnáva 33.569 ľudí, maloobchod (Kaufland, Lidl, Tesco, Billa a dm drogerie markt) 27.559 ľudí a automobilový priemysel (Volkswagen, Jaguar Land Rover, PCA Slovakia, Kia a ZF Slovakia) 25.770 ľudí. Štyri najväčšie banky majú spolu 12.448 zamestnancov.
Najvyššie priemerné mzdové náklady, 3826 eur za mesiac, má bratislavské centrum spoločnosti Dell. Nasleduje Volkswagen (3482 eur), Slovenská sporiteľňa (3302 eur) a Tatra banka (3265 eur). Najnižšie priemerné mzdové náklady z najväčších zamestnávateľov má naopak Slovenská pošta (1250 eur). Pod hranicou 1800 eur sú aj obchodné reťazce, Slovenský vodohospodársky podnik (1625 eur), Železnice SR (1732 eur) a ZSSK Cargo (1735 eur).
Najrýchlejšie rástli mzdové náklady v ZSSK Cargo (+26 %) a Slovenských elektrárňach (+25 %). Nasledujú Tatra banka (+22 %), Železiarne Podbrezová (+21 %) a VÚB banka (+20 %). Najmenej vzrástli v Lidli (+2,9 %), v ktorom ich rast tlmil pravdepodobne prílev nových zamestnancov. V spoločnosti ZKW Slovakia, ktorá vyrába osvetľovaciu techniku, klesli o 12 %.
Najviac pridanej hodnoty na zamestnanca vytvorili v roku 2025 Slovenské elektrárne (454.000 eur), nasleduje Kia (232.000 eur) a Continental Tires (126.000 eur). Priemerný čistý zisk na zamestnanca v top 30 dosiahol 20.900 eur, pričom prvenstvo rovnako patrilo Slovenským elektrárňam (227.600 eur). Naopak, deväť z 30 firiem skončilo v strate - najväčšiu stratu na zamestnanca zaznamenala ZKW Slovakia (-12.600 eur pri celkovej strate 31 miliónov eur), ZSSK Cargo (-9000 eur) a Nippon Steel Slovakia (-7400 eur).
Aj keď počet zamestnancov v 30 najväčších firmách klesol o zanedbateľných 779 pri celkovom počte 140.000, jednotlivé odvetvia sa vyvíjali odlišne. Maloobchodným reťazcom za posledné tri roky vzrástol počet zamestnancov. Stovky ľudí prijali Kaufland, Lidl, ale aj dm drogerie markt.
Najviac zamestnancov (994) naopak za tri roky stratila Slovenská pošta, o 773 zamestnancov prišla spoločnosť ZSSK Cargo. Výrazne ubúda ľudí aj v strojárstve a priemysle. Dvom slovenským závodom Schaeffleru ubudlo spolu 1227 zamestnancov. Schaeffler Kysuce má o 784 zamestnancov menej (-18,7 %) a Schaeffler Skalica o 443 menej (-12 %). Nitrianskemu Jaguar Land Roveru ubudlo 505 ľudí a Železiarňam Podbrezová 319.
Viac ako 60 % zamestnancov top 30 pracuje v troch odvetviach. Doprava (Železnice SR, Slovenská pošta, ZSSK, ZSSK Cargo a Dopravný podnik Bratislava) zamestnáva 33.569 ľudí, maloobchod (Kaufland, Lidl, Tesco, Billa a dm drogerie markt) 27.559 ľudí a automobilový priemysel (Volkswagen, Jaguar Land Rover, PCA Slovakia, Kia a ZF Slovakia) 25.770 ľudí. Štyri najväčšie banky majú spolu 12.448 zamestnancov.