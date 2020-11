Analýza: Pre pandémiu poklesol predaj piva v reštauráciách až o 40 %

Bratislava 3. novembra (TASR) - Pre pandémiu nového koronavírusu až o 40 % poklesol predaj piva v reštauráciách, ako aj výber daní za pivo v gastro segmente. Nárast predaja piva v maloobchode túto stratu už nedokázal kompenzovať. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnilo Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS).



Štúdiu spracovala konzultačná spoločnosť EY na základe údajov štyroch najväčších slovenských pivovarov - Heineken Slovensko, Plzeňský Prazdroj Slovensko, Pivovar Steiger a Banskobystrický pivovar, ktoré predstavujú 99 % produkcie slovenského trhu.



Podľa analýzy tržby pivovarov za prvý polrok medziročne klesli o 11 %. Sezónny prepad tržieb (medzi 2. polrokom 2019 a 1. polrokom 2020) bol 22 %, čo je takmer dvojnásobok oproti predošlému obdobiu (2018/2019). Objem predaného piva v gastro sektore medziročne klesol o 40 %, pričom asi len polovica výpadku spotreby sa z gastro sektora presunula do maloobchodu. Výpadok výberu DPH a spotrebnej dane v štátnej pokladnici vplyvom nižších predajov a zmeny štruktúry predaja bol v sledovanom období minimálne 4,3 milióna eur. Po prvej vlne pandémie klesol pivovarom počet gastro odberateľov o 11 %.



Podľa pivovarníkov tržby v pivovarníckom sektore sú každoročne ovplyvnené sezónnosťou - predaj v mesiacoch január - jún je vždy nižší ako predaj v mesiacoch júl - december. Tržby medzi druhým polrokom 2019 a pandémiou zasiahnutým prvým polrokom 2020 poklesli o 22,20 %. Ide takmer o dvojnásobný pokles oproti prelomu rokov 2018 a 2019, kedy tržby klesli o 11,32 %.



Aj napriek nižším predajom a tržbám doteraz pivovary podľa analýzy nepristúpili k výraznému prepúšťaniu. Z celkového počtu asi 1400 zamestnancov v najväčších slovenských pivovaroch bolo iba 16 ľudí prepustených priamo v súvislosti s koronakrízou. "Aktuálne vládne opatrenia, ako zákaz vychádzania a nepriame obmedzenie poskytovania stravovacích služieb v gastro prevádzkach, sa bezpochyby odrazia na ekonomických výsledkoch pivovarov a ich príspevkoch do štátnej kasy. Vzhľadom na neistotu ďalšieho vývoja situácie a rozsahu platnosti opatrení nemožno však tieto dosahy vyčísliť," dodala Jana Shepperd, prezidentka SZVPS.