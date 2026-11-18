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Analýza: Pred Vianocami rastie záujem o brigádnikov, najmä v obchode
Zamestnávatelia začali posily na predvianočné obdobie hľadať už začiatkom jesene.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Zamestnávatelia na Slovensku aktuálne hľadajú brigádnikov najmä do obchodov, ale aj na pomocné práce či do dopravy a logistiky. Na pracovnom portáli Profesia.sk je zverejnených 484 ponúk na brigády. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.
Zamestnávatelia začali posily na predvianočné obdobie hľadať už začiatkom jesene. V septembri zverejnili 758 brigádnických inzerátov, v októbri ich bolo o desať menej. Po zohľadnení zmeny metodiky zberu dát ide o porovnateľné počty s minulým rokom.
Najväčší dopyt je po predavačoch a predavačkách. Zamestnávatelia hľadajú aj pokladníkov, dokladačov tovaru, pomocných pracovníkov a odborných predajcov. Medzi odvetviami vedie obchod, nasledujú pomocné práce, doprava a logistika, administratíva a cestovný ruch s gastronómiou.
Priemerný počet reakcií na jednu brigádnickú ponuku dosahuje v tejto sezóne 91. Najväčší záujem majú uchádzači o prácu v obchode, kde na jeden inzerát reaguje v priemere 120 ľudí. Pri pozícii vizualistu sa počet reakcií blíži k 200, pri ponukách pre pokladníkov a odborných predajcov presahuje 130.
Priemerná ponúkaná hodinová mzda dosahuje 6,50 eura. Najviac ponúka cestovný ruch a gastronómia, a to viac ako 6,60 eura. Najnižšia priemerná odmena je pri pomocných prácach, kde predstavuje 6,30 eura na hodinu. Dokladači tovaru a vizualisti si môžu zarobiť v priemere 6,80 eura za hodinu. Z desiatich najžiadanejších pozícií ponúkajú najmenej odborní predajcovia, v priemere 6,10 eura na hodinu.
Z regionálneho hľadiska je najviac brigádnických príležitostí v Bratislavskom kraji, kde je aktuálne zverejnených 152 inzerátov. V Trnavskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji sa ich počet pohybuje okolo 50.
Profesia v prípade brigádnických ponúk zmenila metodiku zberu dát. Aktuálna analýza zahŕňa všetky ponuky práce na dohodu, ktoré výslovne uvádzajú, že ide o brigádu. Priemerná hodinová mzda sa počíta z ponúk, ktoré uvádzajú hodinovú odmenu.
Zamestnávatelia začali posily na predvianočné obdobie hľadať už začiatkom jesene. V septembri zverejnili 758 brigádnických inzerátov, v októbri ich bolo o desať menej. Po zohľadnení zmeny metodiky zberu dát ide o porovnateľné počty s minulým rokom.
Najväčší dopyt je po predavačoch a predavačkách. Zamestnávatelia hľadajú aj pokladníkov, dokladačov tovaru, pomocných pracovníkov a odborných predajcov. Medzi odvetviami vedie obchod, nasledujú pomocné práce, doprava a logistika, administratíva a cestovný ruch s gastronómiou.
Priemerný počet reakcií na jednu brigádnickú ponuku dosahuje v tejto sezóne 91. Najväčší záujem majú uchádzači o prácu v obchode, kde na jeden inzerát reaguje v priemere 120 ľudí. Pri pozícii vizualistu sa počet reakcií blíži k 200, pri ponukách pre pokladníkov a odborných predajcov presahuje 130.
Priemerná ponúkaná hodinová mzda dosahuje 6,50 eura. Najviac ponúka cestovný ruch a gastronómia, a to viac ako 6,60 eura. Najnižšia priemerná odmena je pri pomocných prácach, kde predstavuje 6,30 eura na hodinu. Dokladači tovaru a vizualisti si môžu zarobiť v priemere 6,80 eura za hodinu. Z desiatich najžiadanejších pozícií ponúkajú najmenej odborní predajcovia, v priemere 6,10 eura na hodinu.
Z regionálneho hľadiska je najviac brigádnických príležitostí v Bratislavskom kraji, kde je aktuálne zverejnených 152 inzerátov. V Trnavskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji sa ich počet pohybuje okolo 50.
Profesia v prípade brigádnických ponúk zmenila metodiku zberu dát. Aktuálna analýza zahŕňa všetky ponuky práce na dohodu, ktoré výslovne uvádzajú, že ide o brigádu. Priemerná hodinová mzda sa počíta z ponúk, ktoré uvádzajú hodinovú odmenu.