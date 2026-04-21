Analýza: Predaj zánovných vozidiel klesol, zvýšil sa záujem o drahšie
Najväčší záujem bol o autá s benzínovými (46 %) a dieselovými (29 %) motormi, mierne rástol záujem o hybridy (13 %) a elektromobily (11 %).
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - V prvom štvrťroku 2026 sa predalo 15.021 zánovných vozidiel, približne o 14 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Zvýšil sa však záujem o prémiové značky a takmer polovicu predajov tvorili autá v prevedení SUV. Vyplýva to z analýzy sekundárneho trhu, ktorú pripravili experti spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto a Mototechna.
Za poklesom predajov podľa generálnej riaditeľky AURES Holdings Karolíny Topolovej nie je nedostatočný dopyt, ale ponuka. „Veľká časť zánovných áut na trhu je z dovozu a je často ťažké overiť ich komplexnú históriu tak, aby sa ľudia s istotou vyhli kúpe vozidla so stočeným tachometrom alebo po vážnej nehode,“ vysvetlila. Ako zánovné sa predávajú auta vo veku do piatich rokov, na ktorých je najazdených menej ako 50.000 kilometrov.
Najviac predaných áut bolo značky Mercedes (1661 ks), ktorý predbehol u Slovákov dlhodobo obľúbenú Škodu (1548 ks). Tretia bola Kia (1334 ks) tesne pred BMW (1328 ks) a Volkswagenom (1148 ks). „Priemerná cena Mercedesov je pritom približne dvojnásobne vyššia ako v prípade modelov Volkswagen a trojnásobná oproti vozidlám Kia či Peugeot,“ priblížila Topolová. Priemerný počet najazdených kilometrov (31.395 km) aj priemerný vek predaných zánovných vozidiel (3 roky) bol však podobný ako minulý rok. Priemerná cena klesla o 1 % na 40.375 eur.
Najväčší záujem bol o autá s benzínovými (46 %) a dieselovými (29 %) motormi, mierne rástol záujem o hybridy (13 %) a elektromobily (11 %). Automatickú prevodovku malo takmer 80 % predaných vozidiel. Najobľúbenejším typom karosérie bolo SUV (takmer 50 %), nasledovali hatchback (15 %), kombi (13 %) a sedan (8 %).
Štatistiky zároveň ukazujú regionálne rozdiely. Najlacnejšie vozidlá si kupovali ľudia v Prešovskom kraji (34.826 eur), zatiaľ čo najvyššie priemerné ceny evidoval Trenčiansky kraj (46.930 eur). Najviac vozidiel, takmer štvrtina, sa predalo v Bratislave (3823).„Západné regióny, najmä Bratislava a Trenčín, častejšie preferujú drahšie a prémiovejšie vozidlá, zatiaľ čo východ krajiny je viac orientovaný na dostupnosť s nižšou cenou,“ zhodnotila Topolová.
