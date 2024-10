Analýza: Pri podpore vývozu sú kľúčové exportno-úverové agentúry

Bratislava 8. októbra (TASR) - Pri snahe o podporu hospodárstva prostredníctvom exportne orientovaných odvetví je kľúčovou otázkou financovanie a kľúčovým podporným nástrojom sú pritom exportno-úverové agentúry (ECA). Aj to je jeden zo záverov nedávnej štúdie medzinárodnej skupiny expertov, ktorá vyšla v časopise Global Policy. Informovala o tom v utorok Martina Vráblik Solčányiová, hovorkyňa Eximbanky, ktorá je takouto agentúrou na Slovensku.



Analýza upozornila na viaceré aktuálne trendy. Jedným z nich je destabilizácia systému riadenia medzinárodných politických aj obchodných vzťahov, ktorá zvyšuje politické, trhové, ako aj úverové riziká. Ďalším je ambícia posilniť národné hospodárstvo prostredníctvom proexportnej politiky. Tá sleduje komplikovanú kombináciu cieľov, okrem všeobecného rastu exportu sú nimi aj inkluzívnosť, podpora malých a stredných podnikov, klimatické ciele aj rozvojové ciele v krajinách, kam smeruje export.



"Kľúčovou správou je rastúci význam a úloha exportných úverových agentúr, ktoré podľa analýzy zohrávajú v súčasnosti historicky najvýznamnejšiu úlohu. Vyvíjajú sa z tradičnej úlohy verejnej finančnej inštitúcie, ktorá pôsobila doplnkovo k súkromnému sektoru na inštitúcie, ktoré okrem poskytovania komplexnej škály finančných produktov aktívne vytvárajú exportné príležitosti, sledujúc pritom komplexný rad cieľov," priblížila Solčányiová.



Podľa analýzy by mali exportno-úverové agentúry aktuálne trendy aktívne reflektovať či už do vnútorných systémov, ako aj produktov, ktoré poskytujú. ECA musia inovovať, zavádzať nové produkty a úzko spolupracovať s vládami pre zabezpečenie odolnosti a úspechu na globálnom trhu. "Kľúčovým je prispôsobovanie stratégií meniacemu sa globálnemu prostrediu a podpora exportu, najmä pre malé a stredné podniky, podpora klimatických projektov, zameranie sa na rozvojové trhy a podporovanie spolupráce," doplnila hovorkyňa Eximbanky.