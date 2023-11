Analýza: Priemerná cena starších bytov klesla,stúpol záujem o prenájom

Bratislava 7. novembra (TASR) - Priemerná absolútna cena starších bytov na bratislavskom trhu ku koncu tretieho štvrťroka klesla o 3,24 %, medziročne až o 13,38 %. Priemerná absolútna cena starších bytov bola 212.784 eur. Čoraz viac však stúpa dopyt po nájomnom bývaní, čo sa odráža aj na zvýšení priemernej ceny nájomného. Vyplýva to z analýzy realitného trhu spoločnosti Bencont Group.



Staršie byty sa na bratislavskom trhu ku koncu tretieho štvrťroka ponúkali s priemernou jednotkovou cenou 3408 eur za štvorcový meter (m2). "Ide o sumu, ktorá je o 2,16 % nižšie, než bol ponukový priemer cien ešte v predchádzajúcom druhom štvrťroku," vysvetlili analytici. Tento pokles cien podľa nich na trhu starších bytov vidieť už posledných 12 mesiacov. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2022 klesli ceny o 12,08 %.



Ceny starších bytov v bratislavských okresoch medziročne klesali, a to v rozpätí od 11,45 % do 13,54 %. Výnimkou je len bratislavské Staré Mesto, kde priemerná jednotková cena medziročne klesla len o päť percent. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom dokonca mierne vzrástla, a to o dve percentá.



Analytici tiež zistili, že do ponuky prichádza viac menších bytov, teda jednoizbových a dvojizbových. Priemerná úžitková plocha bytu v treťom štvrťroku klesla o 1,2 %, medziročne sa znížila o 2,64 %.



Naopak, v Bratislave vzrástla priemerná výška nájomného spolu s energiami. V hlavnom meste si bolo možné v treťom štvrťroku prenajať byt v priemere za 927 eur aj s energiami. Oproti predošlému štvrťroku tak ide o zvýšenie o 2,6 %, medziročne až o 13,67 %. "Na priemerný dvojizbový byt v Bratislave tak bolo potrebných v priemere 831 eur na úhradu nájmu a prislúchajúcich energií," zistili analytici.



Pod nárast nájomného sa podľa analytikov podpísalo najmä zvýšenie cien energií, ale aj nárast dopytu po nájomnom bývaní. Nájmy sa totiž stali lacnejšou alternatívou ku kúpe bytu. "To znamená, že v prípade bytu s rozlohou 50 m2 je mesačná splátka úveru (pri sadzbe 4,5 %) o 15 % vyššia než mesačný nájom rovnakého bytu," vysvetlili analytici spoločnosti Bencont Group.