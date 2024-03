Analýza: Priemerná mzda ženy je v SR nižšia o 311 eur ako u muža

Bratislava 6. marca (TASR) - Priemerná mzda ženy je na Slovensku o 18,8 %, teda o 311 eur nižšia ako u muža. Vyplýva to z dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR za rok 2022. Jedným z dôvodov je kratšia pracovná doba a s ňou súvisiaca nižšia suma na výplatnej páske, ktorá sa týka prevažne žien. Informovala o tom v stredu analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien.



Najvýraznejší rozdiel medzi platmi mužov a žien, a to na úrovni 23 až 24 %, je vo veku 35 až 44 rokov. "Ženy totiž v určitom veku opúšťajú trh práce v súvislosti s materskou či rodičovskou dovolenkou, a to na niekoľko rokov. K prehlbovaniu platových rozdielov začína dochádzať práve po ich návrate do pracovného života a tieto výraznejšie rozdiely pretrvávajú ešte niekoľko rokov," objasnila Sadovská.



Dodala, že ženy zároveň pracujú v slabšie platených odvetviach či povolaniach. Vedúce pozície sú taktiež obsadzované viac mužmi ako ženami. V prípade niektorých zamestnaní je podľa nej platový rozdiel čiastočne opodstatnený. "Ide napríklad o robotnícke profesie, v ktorých muži vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. Avšak pri mnohých pracovných pozíciách neexistuje žiadny takýto dôvod a ženy v nich aj napriek tomu zarábajú menej ako muži aj o desiatky percent," uviedla.



Z jej analýzy vyplynulo, že najvýraznejšie rozdiely sú evidované vo finančných a poisťovacích službách. V tomto odvetví je priemerná mzda ženy o vyše tisícku, teda o 34,3 % nižšia ako u muža. V oblasti informácií a komunikácie ženy zarábajú o 29,7 % menej ako muži. Minimálny platový rozdiel bol zas evidovaný v oblasti dodávky vody a kanalizácie, a to o 2,9 %, a v administratívnych službách o 1,0 %.



Sadovská taktiež uviedla, že evidovaná miera nezamestnanosti u žien dosiahla v závere vlaňajška úroveň 5,67 %. V prípade mužov predstavovala 4,54 %, čo vyplynulo z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. "Vyššia miera nezamestnanosti v ženskej populácii je dlhodobý jav. Pandémia alebo akákoľvek iná kríza tento fakt ešte viac podčiarkli," priblížila analytička.