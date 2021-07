Analýza: Príjmová chudoba ohrozuje 615.000 Slovákov

Bratislava 28. júla (TASR) - Údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR ukazujú, že vlani príjmová chudoba ohrozovala 615.000 Slovákov, čo predstavuje 11,4 % obyvateľstva. Analytička spoločnosti finGO.sk Lenka Buchláková odhaduje, že pre pandémiu nového koronavírusu sa môže v tejto kategórii ocitnúť ešte ďalších 20.000 až 25.000 ľudí. Z chudoby ľudí nevytrhne podľa nej ani podpora štátu. Problémom je podľa Buchlákovej vysoký nárast výdavkov oproti platom.



"Za posledných desať rokov sa čisté mesačné príjmy domácností zvýšili o tretinu, zároveň sa však o takmer rovnaké percento zvýšili aj výdavky," vyčíslila analytička s tým, že preto je na Slovensku stále vysoké percento ľudí, ktorí spadajú do kategórie materiálnej deprivácie.



Situáciu podľa analytičky zhorší pandémia nového koronavírusu, ktorá do materiálnej deprivácie môže dostať ďalších 20.000 až 25.000 ľudí. "Po kríze, najmä v roku 2010, počet ľudí ohrozených chudobou výrazne rástol. Dôvodom bolo prepúšťanie, rekordná nezamestnanosť v krajine, celkový prepad ekonomiky," okomentovala Buchláková s tým, že napriek tomu, že súčasná kríza sa týka najmä verejného zdravia, koronakríza sa podpísala aj pod nárast nezamestnanosti a zníženie životnej úrovne. "Menej ľudí však prepadlo až k hranici chudoby či sociálneho vylúčenia. Otázne je, do akej miery sa ešte prejavia dôsledky pandémie v dlhodobejšom horizonte a ako veľmi ešte ekonomiku ovplyvní tretia vlna pandémie," uviedla analytička.



Hlavný problém vidí analytička v tom, že z chudoby ľudí nevytrhne ani podpora od štátu. Len tretina Slovákov, ktorí poberajú sociálne dávky či príspevky, sa vďaka nim dostáva mimo pásma chudoby. "Až dve tretiny v ňom naďalej zostávajú," priblížila analytička s tým, že na druhej strane, sociálne transfery vedú k zníženiu počtu osôb vedených ako "ohrození chudobou" v Európskej únii skoro o tretinu.