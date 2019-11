Analýza: Projektanti očakávajú pre budúci rok pokles celého odvetvia

Bratislava 18. novembra (TASR) – Projektanti sú pre tento rok stále optimistickí, pre ten budúci však očakávajú ochladenie odvetvia. Podľa riaditeľov projektových spoločností tento rok ešte počítali s rastom vo výške 2,1 %, pre budúci rok už očakávajú pokles o 0,5 %. Podobnú situáciu predvídajú aj v prípade svojich tržieb. Pre tento rok ich tržby stúpli ešte o 1,6 %, ale v budúcom roku poklesnú o 0,2 %. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2019 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research za podpory generálneho partnera Považskej cementárne.



Najväčší pokles očakávajú projektanti v segmente pozemného staviteľstva. Tí pre tento rok počítali stále s rastom vo výške 2 %, ale pre budúci rok už očakávajú pokles o 1,1 %. Podobne predvídajú aj vývoj svojich tržieb. Pre tento rok zaznamenali rast o 2 %, ale pre budúci počítajú s poklesom o 0,6 %. O niečo optimistickejšie sú inžinierske spoločnosti. Tie pre tento rok zaznamenali rast segmentu o 2,4 %, ale pre budúci rok počítajú s ochladením až na 0,6 %. V oblasti tržieb zaznamenajú menší prepad než pozemné staviteľstvo, a to rast o 0,9 % v tomto roku a o 0,5 % v tom budúcom.



Viac ako polovica projektových spoločností neočakáva zmenu svojich marží. V budúcom roku by teda mali zostať marže rovnaké pre 51 % opýtaných spoločností. Naopak, marže by mali v budúcom roku klesať pre štvrtinu opýtaných a ďalšia štvrtina zaznamená rast svojich marží.



V prípade zmeny cien projektových prác väčšinou riaditelia projektových spoločností nezaznamenali väčšie zmeny. Viac ako polovica uvádza, že ceny prác zostali bez zmeny u privátnych aj verejných investorov. Naopak, rastu cien si povšimla štvrtina spoločností u verejných investorov a dve pätiny u privátnych investorov. Pokles cien u verejných aj privátnych investorov pocítila iba desatina opýtaných.



V súčasnosti majú projektové spoločnosti vyťažené kapacity na 94 % a zazmluvnené zákazky v priemere na sedem mesiacov dopredu. To je pre polovicu spoločností rovnako dlhá doba ako v minulom roku. Takmer tretina má zazmluvnené zákazky na dlhšiu dobu dopredu než vlani a štvrtina na dobu kratšiu než v minulom roku.



Riaditeľ spoločnosti CEEC Research pre slovenský trh Michal Vacek skonštatoval, že napriek maximálnej vyťaženosti kapacít firiem v súčasnosti riaditelia projektových spoločností miernia optimizmus z predchádzajúcich rokov. Rast projektového sektora naprieč všetkými segmentmi podľa jeho slov postupom rokov klesá, dostáva sa do stagnácie a podľa predikcií sa môže v nasledujúcom roku ocitnúť v nulových alebo záporných číslach. "Počet spoločností, ktoré majú zazmluvnených viac zákaziek než tomu bolo v minulých rokoch, zostáva, naopak, počet firiem, ktoré majú zazmluvnených menej zákaziek na ďalšie obdobie, rastie. Možno teda predpokladať, že by mohol nastať problém z hľadiska vyťaženosti kapacity firiem," podotkol.



Množstvo zákaziek získavajú spoločnosti z výberových konaní, s ktorými však nie sú príliš spokojné. Priebeh výberových konaní a spokojnosť s nimi u verejných investorov hodnotia riaditelia projektových spoločností na 4,8 bodov z možných 10 a u privátnych investorov o niečo lepšie, na 5,6 bodov z možných 10.