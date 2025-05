Analýza: Rast ekonomiky v strednej Európe by mal dosiahnuť 2,4 %

Bratislava 1. mája (TASR) - Rast ekonomiky v regióne strednej a východnej Európy (CEE) by mal v roku 2025 dosiahnuť úroveň 2,4 % a v roku 2026 zrýchliť na 3 %. V strednej a východnej Európe by v tomto roku inflácia mala dosiahnuť úroveň 4,8 % a v roku 2026 by mala spomaliť na 3,7 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Allianz Trade.



Hoci samotný dopyt z USA tvorí menej než 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) regiónu, negatívny vplyv sa prejavuje cez prepojené dodávateľské reťazce, najmä tie, ktoré sú naviazané na Nemecko. Na druhej strane, prípadné uzavretie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom by mohlo priniesť pozitívny impulz pre celý región.



„Hospodárstvo regiónu sa postupne zotavuje, a to najmä vďaka silnému domácemu dopytu a podpore zo strany jednotlivých štátov. Oživenie však môžu zabrzdiť odvetvovo zamerané a recipročné clá zo strany USA, najmä v automobilovom priemysle,“ priblížil Peter Mucina, riaditeľ poisťovne pohľadávok Allianz Trade na Slovensku.



Zatiaľ čo v eurozóne inflácia postupne klesá a dosiahne úroveň 1,9 %, v USA opäť narastá a v lete by mohla kulminovať na 4,3 %. Dôvodom je premietnutie vysokých ciel do cien pre spotrebiteľov. FED tak pravdepodobne ponechá úrokové sadzby nezmenené až do októbra a následne ich začne pomaly znižovať.



V eurozóne sa očakáva, že ECB zníži sadzby až na 1,5 % do konca roka, pričom menová politika zostane vzhľadom na oslabený rast uvoľnená. V regióne CEE však inflácia ostane nad cieľovými hodnotami centrálnych bánk, najmä v dôsledku fiškálnych stimulov a rastu miezd.



„V strednej a východnej Európe očakávame v tomto roku nárast inflácie na úroveň 4,8 %. Rok 2026 by mal podľa našich analýz priniesť spomalenie inflácie na 3,7 %, čím by sme sa dostali približne na úroveň v roku 2024,“ zdôraznil Mucina.



Globálna neistota spôsobená colnými opatreniami a zmenami politík ovplyvní aj podnikateľské prostredie. Firmy reagujú predzásobovaním, presunom výroby z Číny a úpravou cien. Investičná aktivita však najmä mimo USA klesá. Podľa Allianz Trade sa počet firemných bankrotov v roku 2025 zvýši o 7 %, v USA až o 16 %.



„V Európe bude nárast platobnej neschopnosti miernejší, no podnikatelia by mali byť opatrní. Pôvodné prognózy hovorili o trojpercentnom náraste firemných insolvencií v roku 2025. Upravená predpoveď však počíta už s nárastom 5 %. Najzasiahnutejšie budú odvetvia automobilového priemyslu, textilu, maloobchodu a poľnohospodárstva,“ dodal Mucina.



Allianz Trade je svetovým lídrom v poistení pohľadávok a uznávaným špecialistom v oblasti záruk, inkasa, štruktúrovaných obchodných úverov a politického rizika. Pôsobí v 52 krajinách približne so 6050 zamestnancami.