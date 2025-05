Analýza: Rast platov sa zastavuje po dosiahnutí 45 rokov

Bratislava 22. mája (TASR) - Po dosiahnutí 45 rokov sa rast platov u zamestnancov zastavuje, výnimkou sú len top manažéri. Tento rok zarábajú najviac pracujúci vo veku 35 až 44 rokov, pričom v priemere majú mesačný základný plat v hrubom 1921 eur. Ľudia od 45 do 54 rokov zarábajú v priemere o 100 eur menej, čo predstavuje pokles o necelých šesť percent. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorú zverejnila spoločnosť Alma Career.



Vlani bol rozdiel v priemernom plate medzi týmito dvomi vekovými skupinami rovnaký, no v roku 2019 to bolo približne 200 eur. „Hlavný dôvod je, že zamestnanci v tomto veku už často dosiahli svoj platový strop v rámci pozície, ktorú zastávajú. Bez kariérneho postupu alebo zmeny zamestnávateľa býva ďalší rast mzdy obmedzený. Zároveň sa v čase znižuje pracovná mobilita, starší zamestnanci sa menej často uchádzajú o nové príležitosti, čím sa pripravujú o potenciálne zvýšenia. Svoju rolu zohráva aj príchod mladších odborníkov so zručnosťami prispôsobenými súčasným trendom, najmä v technických a digitálnych odboroch,“ spresnil riaditeľ spoločnosti Radoslav Rezák.



Rozdiely sú viditeľné najmä v jednotlivých odvetviach. V prípade ekonomiky či obchodu majú pracovníci starší ako 45 rokov nižší plat, avšak IT sektor a výroba eviduje takéto zmeny až u 55-ročných ľudí. Na pozíciách vo výrobe sa v priemere základný mesačný plat dostane u vekovej skupiny od 25 do 34 rokov na 1420 eur, na takmer rovnakej úrovni je v súčasnosti aj u zamestnancov, ktorí majú aj o 20 rokov viac. Nižší príjem majú častejšie ľudia vo veku 55 rokov a viac.



Zatiaľ čo vo výrobe je plat podľa spoločnosti medzi vekovými skupinami dlho porovnateľný, tak v IT sektore rastie. Priemerný plat pracujúcich v tejto oblasti vo veku od 25 do 34 rokov je 2450 eur, staršie vekové skupiny majú v priemere o 340 eur viac, teda takmer 2800 eur. V 45 rokoch síce dosiahnu v IT sektore strop, no priemerný plat ostáva približne rovnaký. Nižšie finančné ohodnotenie majú v IT starší zamestnanci vo veku 55 rokov a viac, pričom v priemere zarábajú 2700 eur mesačne.



Rast platu často súvisí aj s postupom na vedúce pozície, pričom najvyššie platy majú na Slovensku vrcholoví manažéri, ktorých finančné ohodnotenie sa zlepšuje aj po dosiahnutí 45 rokov. V priemere je základný mesačný plat ľudí vo veku od 35 do 44 rokov vo vrcholovom manažmente necelých 3800 eur. Zamestnanci od 45 do 54 rokov majú v priemere 4150 eur. Zárobok starších vrcholových manažérov je už o 500 eur nižší.