Analýza: Rast tržieb slovenských firiem spomaľuje
Slovenský automobilový priemysel podľa analýzy zaznamenal v roku 2024 výrazné spomalenie.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Slovenské firmy vstupujú do obdobia opatrnosti. Rast tržieb naprieč ekonomikou spomaľuje, pričom automobilový, energetický a priemyselný sektor v minulom roku zaznamenali medziročný pokles. Investičná aktivita sa znižuje a tlak rastúcich úrokových nákladov narastá. Napriek tomu si väčšina odvetví udržala stabilnú ziskovosť. Vyplýva to z aktuálneho vydania štúdie poradenskej spoločnosti KPMG Slovensko v číslach, ktorá vznikla v spolupráci s portálom FinStat.
„Rok 2024 ukázal, že slovenské podniky sú odolné, no zároveň fungujú v prostredí, ktoré si vyžaduje väčšiu efektivitu a strategické plánovanie. Stabilita ziskovosti je pozitívnym signálom, no za jej udržaním stoja predovšetkým úsporné opatrenia a opatrnejší prístup k investíciám,“ priblížil v utorok partner zodpovedný za oddelenie oceňovania a finančného modelovania v KPMG na Slovensku Karol Balco.
Slovenský automobilový priemysel podľa analýzy zaznamenal v roku 2024 výrazné spomalenie. Vývoj tržieb sa prepadol z predchádzajúceho rastu o 13,8 % na pokles o 1,6 %. Tento trend kopíruje vývoj v celej Európskej únii (EÚ), kde sektor čelí rastúcej konkurencii z Číny. Stagnácia nemeckej ekonomiky zatiaľ nemala negatívny vplyv na slovenský export, vývoz do Nemecka naopak vzrástol o 6 %.
„Do budúcnosti môže byť práve tento faktor jedným z kľúčových rizík pre stabilitu odvetvia, spolu s pretrvávajúcim geopolitickým napätím, vojnou na Ukrajine a neistotou v súvislosti s pripravovanými clami,“ zhodnotil Balco. Ziskovosť sektora zostala vlani relatívne stabilná, tzv. EBITDA marža sa udržala na úrovni 5 %.
Výrazný prepad tržieb zaznamenal v roku 2024 aj energetický sektor. Z predchádzajúceho rastu 15 % sa vývoj vlani otočil na pokles o 8,8 %. „Tento pokles nie je len slovenským fenoménom, ale odráža celosvetový trend spôsobený nižšími cenami energií a klesajúcou spotrebou plynu. K tej prispievajú najmä miernejšie zimy a rastúca energetická efektivita nových budov,“ vysvetlil Balco. Napriek tomu zostala ziskovosť sektora stabilná a pohybovala sa okolo 12 %, čo predstavuje mierne zlepšenie oproti roku 2023.
Po rekordnom roku 2023 sa rast tržieb v bankovom sektore v roku 2024 znormalizoval, namiesto mimoriadneho 61 % nárastu dosiahli banky rast na úrovni 13 %. Kým predtým výsledky ťahali nahor zvýšené úrokové výnosy z hypoték v dôsledku vysokej inflácie a sprísňovania menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), vlani trh reagoval na priaznivejší makroekonomický vývoj. Inflácia sa stabilizovala, úrokové sadzby začali klesať a postupne sa oživoval aj trh s nehnuteľnosťami a hypotékami.
Poisťovne v minulom roku zaznamenali 13 % medziročný rast tržieb, čím sa po období stagnácie presunuli do kladných čísel. Tržby ostatných finančných služieb rástli tempom porovnateľným so svetom aj EÚ na úrovni 9 %. Ziskovosť sektora zostala relatívne stabilná, hoci slovenské banky dosiahli mierne nižšiu čistú maržu než ich zahraniční konkurenti. Poisťovne sa držia okolo úrovne 2,5 % a ostatné finančné služby dosahujú marže v rozmedzí 5 až 7 %.
Väčšina sektorov slovenskej ekonomiky si v roku 2024 podľa analýzy udržala stabilnú ziskovosť bez výrazných výkyvov. V zdravotníctve sa marže pohybovali okolo 4,6 %. Priemysel a materiály ostávajú stabilné s maržou približne 8 %, podobné výsledky dosiahol segment IT a telekomunikácií so ziskovosťou na úrovni 9 %. V raste pokračuje realitný sektor, marže sa v ňom od roku 2020 takmer zdvojnásobili a stabilizovali na úrovni približne 4 %.
Štúdia Slovensko v číslach analyzuje kľúčové finančné ukazovatele pre hodnotu spoločností a prináša detailné sektorové porovnanie pre Slovensko, krajiny EÚ a svet. Zahrnutých bolo viac ako 14.700 slovenských spoločností z ôsmich sektorov. Časový horizont porovnania reflektuje roky 2019 až 2024.
Štúdia Slovensko v číslach analyzuje kľúčové finančné ukazovatele pre hodnotu spoločností a prináša detailné sektorové porovnanie pre Slovensko, krajiny EÚ a svet. Zahrnutých bolo viac ako 14.700 slovenských spoločností z ôsmich sektorov. Časový horizont porovnania reflektuje roky 2019 až 2024.