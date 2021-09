Analýza: Rastú ceny nehnuteľností a zdražujú stavebné materiály

Bratislava 27. septembra (TASR) - Rastú ceny nehnuteľností a zdražujú stavebné materiály. Zároveň bola podľa analýzy 365.bank v júli stále nižšia stavebná produkcia ako vlani, a to takmer o -4 %. Taktiež sú približne o desatinu nižšie nové výstavby i rekonštrukcie.



Výstavba diaľnic a inžinierskych stavieb klesla o viac ako -14 %. Za obdobím spred pandémie nového koronavírusu slovenská stavebná produkcia stále zaostáva, a to o -17 %. "Stavebníctvo totiž patrí k tým odvetviam, ktoré boli pandémiou veľmi silno zasiahnuté. Stavebná produkcia zažila počas krízy prudký pokles, z ktorého sa doteraz nespamätala. Mnohé stavebné spoločnosti pristúpili počas krízy k okresávaniu investícií, alebo odložili plánovanú výstavbu na neskôr," uviedla analytička banky Jana Glasová. Pozitívne podľa nej je, že po "pandemickom útlme" sa v druhom kvartáli tohto roka rozbehla bytová výstavba. Pod výraznejší rast tejto bytovej výstavby sa podľa nej podpisuje aj odložená výstavba, ktorá sa nezrealizovala počas pandémie.



Sektora stavebníctva sa najviac dotýka hlavne nedostatok stavebných materiálov a ich vysoké ceny. "Ide predovšetkým o oceľ, hliník a iné druhy kovov, a taktiež o plasty, z ktorých sa vyrába polystyrén či rôzne plastové rúry a potrubia. Stavebníctvo trápia aj rýchlo rastúce ceny cementu, dreva, skla, a tiež vysoké ceny ropy, ktorá sa využíva nielen na prepravu, ale je napríklad aj vstupnou surovinou pri výrobe asfaltu. Môžeme povedať, že všetky tieto suroviny si pripísali cenový rast o niekoľko desiatok percent," pokračovala Glasová.



Údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR ukazujú, že ceny stavebných materiálov na Slovensku rastú. V júli dosiahol ich rast dvojcifernú hodnotu, keďže ich ceny boli o 12,5 % vyššie ako vlani. Zdražovanie sa týka aj stavebných prác, ktoré boli v júli medziročne drahšie o 5,5 %.



Podľa štatistík Národnej banky Slovenska (NBS) sa ceny na slovenskom realitnom trhu zvýšili v 2. kvartáli tohto roka medziročne o 18,6 %. Dvojciferný medziročný rast pritom nehnuteľnosti dosahujú už piaty štvrťrok po sebe. Aj v kvartálnom porovnaní ceny nehnuteľností vzrástli, a to o 6,3 %. "Napriek koronakríze sa ceny na našom realitnom trhu výrazne zvyšujú, pričom rástli aj počas celého minulého roka. A očakávame, že aj tento rok bude zdražovanie nehnuteľností pokračovať. Karty ale ešte bude miešať hlavne tretia vlna pandémie," konštatovala Glasová.



Dôvodom rastúcich cien je podľa nej predovšetkým dlhodobo slabá ponuka nehnuteľností, ktorá nedokáže uspokojiť dopyt. "Nová výstavba v podstate nestíha rýchlo rastúcemu dopytu a koronakríza túto situáciu ešte zhoršila. Ponuka nehnuteľností teda zostane aj naďalej slabá, čo bude tlačiť na rast cien bytov a domov. Smerom nahor sú ceny na realitnom trhu aktuálne tlačené aj rýchlo rastúcimi cenami stavebných materiálov," dodala Glasová. Okrem toho, dopyt je podľa nej podporovaný aj tým, že úrokové sadzby z úverov sú stále na úrovni historického minima, čo láka ľudí ku kúpe a tlačí ceny smerom nahor. Vzhľadom na pandémiu a nízke úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) Glasová neočakáva, že by sa sadzby na úverovom trhu najbližší rok výraznejšie zvyšovali. Nízke sadzby budú teda počas tohto roka a zrejme aj budúci rok podporovať dopyt po nehnuteľnostiach.