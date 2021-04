ANALÝZA: Rastú počty ponúk na teleprácu i zmienky o home office

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 24. apríla (TASR) – Na Slovensku rastie počet ponúk práce, ktoré vôbec nepožadujú príchod na pracovisko. Kým dva roky dozadu uverejnili firmy za prvý kvartál len 184 pracovných ponúk na domácku prácu, za prvé tri mesiace tohto roka je ich takmer desaťnásobok. Vyplýva to zo štatistík portálu s pracovnými ponukami Profesia.sk.Portál eviduje aj nárast pri pracovných ponukách, ktoré sú síce viazané na sídlo firmy, avšak ako benefit uvádzajú aj možnosť pracovať z domu. Marcový prieskum spoločnosti NMS Market Research Slovakia a personálnej agentúry PRO Business Solutions zase ukazuje vnímanie tohto druhu práce. Ľuďom, ktorí pracujú z domu, vyhovuje časová úspora a mnohé ďalšie faktory, chýba im však sociálny kontakt.V úvode roka 2019 evidovala Profesia.sk 0,3-percentný podiel inzerátov práce z domu na celkovej ponuke. Podobne sa tento podiel vyvíjal počas celého roka 2019. V prvom kvartáli vlaňajška bolo týchto ponúk o niečo viac, v absolútnom vyjadrení 280, čo predstavovalo 0,5-percentný podiel na celkovej ponuke. Za prvé tri mesiace tohto roka už zverejnili firmy 1156 pracovných ponúk na domácku prácu, čo predstavuje 2,2-percentný podiel na celkovej ponuke.okomentovala tento vývoj hovorkyňa portálu Nikola Richterová.Čo sa týka konkrétnych segmentov, najčastejšie išlo o pracovné príležitosti v oblasti IT, telekomunikácií či tlmočníctva.predpokladá. V popredí sa nachádzajú aj ponuky z oblasti marketingu a reklamy, žurnalistiky a médií, manažmentu, zákazníckej podpory, techniky a rozvoja či ekonomiky, financií a účtovníctva.spresnila hovorkyňa. Dostupné sú však aj ponuky na obchodných zástupcov či manažérov, administratívnych pracovníkov, marketingových špecialistov a účtovníkov.V ponukách eviduje portál aj čoraz viac zmienok o home office – ide o pracovné pozície, ktoré sú viazané na konkrétne miesto, firmy však upozorňujú na možnosť využívania benefitu práce z domu.vyčíslila Richterová.Rozmach home office potvrdzujú aj údaje z prieskumu, z ktorého vyplynulo, že štvrtina zamestnancov má v súčasnosti možnosť pracovať z domu a túto možnosť aj využívajú. Tri štvrtiny opýtaných takúto možnosť nemalo a jedno percento mohlo pracovať z domu, ale túto možnosť nevyužilo.Podľa Denisy Lakatošovej z prieskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je však zaujímavé, že počas druhej vlny pandémie pracuje z domu menej zamestnancov v porovnaní s prvou vlnou.predpokladá.Väčšina respondentov (85 %) z tých, ktorí využívajú home office, by rada mala túto možnosť aj do budúcnosti. Naopak, vyše polovici zamestnancov, ktorým nebolo umožnené pracovať z domu, táto možnosť ani nechýba.V prieskume respondenti uviedli, že najväčším pozitívom home office je časová úspora. Pozitívne tento faktor ohodnotilo 89 % zamestnancov, ktorí túto formu práce využili. Ľudia si tiež pochvaľujú pohodlie – 87 % z nich hodnotí pozitívne možnosť pracovať v pohodlnom oblečení.uviedla Mária Harvaníková z personálnej agentúry PRO Business Solutions.Na druhej strane prieskum potvrdil, že home office zamestnancov oberá o sociálne kontakty. Problémom býva aj nedostatočné technické vybavenie. Absenciu sociálnych kontaktov vyjadrilo 77 % zamestnancov pracujúcich z domu a viac ako polovica vníma negatívne aj rušenie zo strany detí či rodinných príslušníkov.