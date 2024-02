Analýza: Realitný trh na Slovensku nezažíva cenovú bublinu

Bratislava 4. februára (TASR) - Na slovenskom trhu domov a bytov je prirodzený cyklus hľadania cenovej rovnováhy. Nejde o cenovú bublinu, pretože ceny nehnuteľností by nemali zaznamenať prudký prepad svojej hodnoty. Uviedol to v analýze Tomáš Cár z 365.invest.



"Hoci by sa čiastočne dalo súhlasiť, že trh nie je dnes v úplnej cenovej rovnováhe, známky premršteného rastu - bubliny - taktiež nevidíme. Spolu s očakávaným znižovaním úrokových sadzieb centrálnych bánk a následným presahom na úverové sadzby už v polovici tohto roka sa môže aktuálna situácia navrátiť do rovnováhy, a to bez ďalšieho poklesu cien," uviedol Cár.



Makroekonomický výhľad pre sektor nehnuteľností pritom hovorí o neutralite. Ide o hľadanie smerovania, kde by v tomto roku nemal výrazne získať ani stratiť kupujúci či predávajúci. Obavy z prudkého prepadu cien alebo exponenciálneho rastu, teda typických znakov cenovej bubliny, nie sú podľa Cára namieste.



Rast cien nehnuteľností na Slovensku bol za poslednú dekádu vyšší ako priemer Európskej únie (EÚ). V porovnaní s krajinami s najvyšším rastom bol však podľa štatistických údajov Eurostatu miernejší. Vývoj nájomného bývania je pritom na Slovensku pod priemerom EÚ.



Príchod nájomného bývania by mohol zreálniť vývoj cien nehnuteľností. Nájomné bývanie by pritom mohlo pomôcť aj trhu práce, ktorý by disponoval väčšou mobilitou. V prípade tzv. bubliny trhu nehnuteľností na Slovensku by väčšina z nej bola vytvorená špekulatívnym investičným dopytom. Boli by to teda byty určené na ďalší prenájom. Tento motív však podľa Cára znižuje faktor relatívne nízkych nájmov.



"Ceny domácich nehnuteľností poklesli podľa posledných údajov Národnej banky Slovenska za tretí kvartál 2023 medziročne v priemere o viac 10 %. Ak by sme sa na tento pokles pozreli optikou investorov, ide o korekciu. Tzv. 'medvedí trh', ktorý je pre cenovú bublinu typický, by sme videli až v prípade, že by bol pokles dvojnásobný voči tomu, čo sme videli," priblížil Cár.