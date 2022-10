Analýza: Recesii sa nevyhneme, ohrozené sú automotive a agrosektor

Bratislava 8. októbra (TASR) - Hoci je podľa odborníkov Slovensko v počte insolvencií firiem stále pod úrovňou spred pandemického obdobia, vysoké ceny energií, inflácia a prichádzajúca recesia v Európe môžu výrazne urýchliť nástup bankrotov. Aká bude recesia hlboká, záleží na opatreniach prijatých na európskej úrovni, uvádza analýza poisťovacej spoločnosti Coface. Z pohľadu sektorov môžu byť ohrozené najmä firmy so slabším postavením v dodávateľskom reťazci a to v automotive a agrosektore.



"V poslednom štvrťroku tohto roka sa pravdepodobne nevyhneme recesii celej európskej ekonomiky, čo urýchli negatívny trend v počte insolvencií. To, aká hlboká bude recesia, a ako silno zasiahnu ceny energií podniky, bude závisieť aj od opatrení, o ktorých sa bude diskutovať na európskej úrovni," konštatuje generálny riaditeľ Coface Slovenská republika a Česko Jan Čarný. Pravidlá by mali umožniť mimoriadne zdanenie nadmerných ziskov energetických spoločností a podporu priemyselných podnikov nad rámec doteraz povolenej úrovne verejnej podpory. "Členské štáty však musia starostlivo zvážiť úroveň verejnej podpory vzhľadom na svoje rozpočtové možnosti," dodal Čarný.



V ostatných týždňoch už mnohí veľkí zamestnávatelia z priemyslu na Slovensku ohlásili existenčné problémy najmä v súvislosti s cenami energií. Prevažná väčšina útlmov výroby v dôsledku vysokých cien energií sa doteraz deje kontrolovaným spôsobom bez toho, aby firmy vyhlásili bankrot alebo začali horšie platiť svojim dodávateľom. Podľa analýzy sa na insolvenciách najviac podieľali stavebné firmy, ktoré nemali silu premietnuť zvýšenie cien vstupov do už skôr dohodnutých kontraktov.



Práve možnosť preniesť rastúce náklady na zákazníkov je podľa Čarného kľúčovým faktorom. "Slabá pozícia v dodávateľskom reťazci môže byť pre firmu osudná, čo sa stalo v stavebníctve v prípade niektorých subdodávateľov, ktorým hlavný dodávateľ odmietol zvýšiť ceny. Niektorí dodávatelia v automobilovom priemysle alebo výrobcovia potravín, ktorých obchodnými partnermi sú často silné nadnárodné korporácie, sa môžu ocitnúť vo veľmi ťažkej situácii," upozornil.



Dôležitým faktorom je aj výška marže, ktorá poskytuje firmám bezpečný vankúš pri nedostatočnom alebo oneskorenom zvyšovaní cien u zákazníkov. Ak sa niektorým firmám ťažko darilo dosahovať rozumnú mieru ziskovosti aj v predchádzajúcich rokoch, ich postavenie sa v súčasnosti nezlepší a budú podľa Čarného patriť medzi ohrozené firmy. Riziko platobnej neschopnosti sa pre nich podstatne zvyšuje, ak navyše patria aj k energeticky náročným prevádzkam.



Do popredia sa opäť dostáva opatrnosť v obchodných vzťahoch. Na úspešné obchodovanie je potrebné, aby firma pravidelne monitorovala a vyhodnocovala svoje riziká. Často sa podľa Čarného stáva, že obchodní partneri pre dlhodobý obchodný vzťah strácajú ostražitosť a objektivitu a nevšimnú si, že spoločnosť, ktorú vnímajú ako spoľahlivého partnera, sa rúti do problémov.