ANALÝZA: Reformy konkurencieschopnosti by mali byť v EÚ konkrétnejšie
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Zamestnávatelia pozitívne vnímajú snahy predstaviteľov EÚ k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Uviedli to pre TASR oslovené slovenské zamestnávateľské zväzy v reakcii na samit lídrov členských krajín, ktorý sa konal koncom októbra. Európska komisia (EK) by podľa nich však mala predstaviť skutočné reformy posilňujúce konkurencieschopnosť, pretože EÚ už nemôže strácať čas ďalšími diskusiami, mala by pristúpiť k reálnym krokom čo najskôr.
„Vítame, že sa lídri členských štátov EÚ po dlhom čase otvorene zaoberali otázkou konkurencieschopnosti. Závery samitu sú však dôkazom, že Európska komisia si neuvedomuje vážnosť situácie a naďalej ponúka iba kozmetické úpravy namiesto skutočných reforiem,“ priblížil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
„Kľúčové opatrenia, ktoré by mohli priniesť reálny zlom - reforma jednotného trhu s elektrinou a plynom, reforma cenotvorby elektriny na burze, zrušenie alebo zásadná reforma systému ETS, prehodnotenie nariadenia REACH či zjednodušenie systému ESG - sa v záveroch samitu vôbec nespomínajú,“ spresnil.
EK podľa Gregora neprejavuje ochotu priznať chyby a napraviť opatrenia, ktoré oslabujú konkurencieschopnosť EÚ. Vidno len posúvanie účinnosti, zmierňovanie limitov či nové premenovania stratégií - z Green Dealu sa stal Clean Industrial Deal.
„Ak má mať Európa priemyselnú budúcnosť, musí sa sústrediť na reálne opatrenia, nie slogany, na zníženie cien energií pre priemysel (zrušenie ETS, ktoré majú zásadný vplyv na koncovú cenu elektriny), zavedenie národných modelov typu ARENH či priame kompenzácie cien elektriny a plynu, zjednodušenie regulačného rámca a radikálne zníženie administratívnej záťaže, investičnú podporu zavádzania nových technológií založenú na konkurencieschopnosti, nie na ideológii,“ zdôraznil.
Dodal, že Európa dnes tvorí len približne 7 % svetových emisií CO2, pričom ich pokles je spôsobený zatváraním fabrík, nie technologickým pokrokom.
„Je možné pozitívne vnímať nové smerovanie EÚ, ktoré zdôrazňuje znižovanie administratívneho zaťaženia, posilnenie konkurencieschopnosti a rýchlejšiu implementáciu skutočného jednotného trhu - v súlade s požiadavkami Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a našej strešnej organizácie BusinessEurope,“ doplnil generálny sekretár RÚZ Martin Hošták. RÚZ podľa jeho slov podporuje zameranie na zásadné zjednodušenie legislatívy a odstránenie zbytočnej byrokracie vrátane prípravy tzv. 28. režimu.
„Vysoké ceny energií zostávajú pre firmy kritickým problémom, preto vítame dôraz na zabezpečenie cenovo dostupnej energie a podporu priemyslu v energeticky náročných sektoroch. Očakávame, že tieto záväzky sa premietnu do konkrétnych opatrení, ktoré prinesú menej regulácií a viac priestoru pre investície, inovácie a rast,“ povedal Hošták.
Podľa slov Miriam Filovej, hovorkyne Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, je EÚ často kritizovaná za nadmernú reguláciu. „Riešenia tohto problému nemusia byť ťažkopádne, stačí uvoľniť podnikateľom ruky, poskytnúť im väčšiu flexibilitu a odstrániť zbytočné byrokratické bariéry, aby mohli ľahšie rásť a expandovať,“ uzavrela Filová.
Šéfovia vlád a štátov viedli na samite EÚ v Bruseli 23. októbra hĺbkovú diskusiu o tom, ako posilniť konkurencieschopnosť EÚ. Podľa zverejnených záverov sa zamerali na zjednodušenie, zelenú a digitálnu transformáciu. Lídri vyzvali na zásadnú zmenu v činnosti EÚ a apelovali na EK a ostatné inštitúcie EÚ, aby pokračovali v implementácii stratégie jednotného trhu do roku 2028.
