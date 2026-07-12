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Analýza: Región SVE smeruje k stabilnému rastu o 2 až 3 %
Jednou z hlavných výziev tohto regiónu ostáva rast cien.
Autor TASR
Bratislava/Miláno 12. júla (TASR) - Stredná a východná Európa (SVE) bude aj naďalej patriť k najodolnejším rastovým regiónom v Európe. Hospodársku aktivitu v oblasti podporí domáci dopyt, investície z eurofondov a zmiernenie energetických rizík, a to aj v situácii, kedy vlády čelia fiškálnej konsolidácii a inflačným tlakom. Vyplýva to z aktuálneho štvrťročného výhľadu bankovej skupiny UniCredit.
Rast vo väčšine ekonomík SVE by sa mal v roku 2026 podľa prognózy pohybovať na úrovni 2 až 3 %, k čomu prispeje predovšetkým spotreba domácností a efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov z EÚ. Situácia na Blízkom východe aj naďalej predstavuje zdroj neistoty. Zároveň sa očakáva, že fiškálne stimuly a výdavky na obranu v Nemecku poskytnú od roku 2027 ďalší impulz pre regionálny export.
„Stredná a východná Európa naďalej vykazuje pozoruhodnú odolnosť. Napriek fiškálnym úpravám, geopolitickej neistote a štrukturálnym problémom v spracovateľskom priemysle ostáva domáci dopyt silným motorom rastu. Tento región vstupuje do fázy, keď krajiny, ktoré dokážu skĺbiť fiškálnu konsolidáciu s investíciami a reformami v oblasti konkurencieschopnosti, budú mať najlepšiu pozíciu na prilákanie kapitálu a udržanie dlhodobého rastu,“ zhodnotil hlavný makroekonóm UniCredit pre SVE Mauro Giorgio Marrano.
Jednou z hlavných výziev tohto regiónu ostáva rast cien. Infláciu v rôznych krajinách zvyšujú bázické efekty, zvyšovanie daní a výkyvy cien energií. Očakáva sa však, že nižšie ceny energií výhľad výrazne zlepšia. UniCredit predpokladá, že do konca roka 2027 sa inflácia v ekonomikách SVE mimo eurozóny vráti do cieľových pásiem centrálnych bánk.
„Postupné zlepšovanie inflačného výhľadu vytvára priaznivejšie prostredie pre finančné trhy, meny a investičné rozhodovanie. Hoci sa uvoľňovanie menovej politiky bude v jednotlivých krajinách líšiť, spoločnosti a investori by mali v strednodobom horizonte ťažiť z väčšej makroekonomickej stability a klesajúcej inflácie,“ predpokladá devízová strategička UniCredit pre SVE Eszter Gárgyánová.
Vlády v celom regióne naďalej čelia náročnej úlohe znižovať deficity a zároveň zachovať podporu hospodárskeho rastu. UniCredit očakáva, že vysoké výdavky na podporu cien energií a obranu udržia fiškálne schodky na zvýšenej úrovni po celý rok 2026. V roku 2027 by mala nastať ich postupná stabilizácia. Fiškálnu konsolidáciu môžu oneskoriť politické cykly v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.
Pre spoločnosti pôsobiace v SVE ukazuje výhľad na ďalšie príležitosti aj napriek pretrvávajúcej neistote. „Silnejšia spotreba domácností by mala aj naďalej podporovať odvetvia spojené s maloobchodom, spotrebným tovarom a službami, zatiaľ čo efektívnejšie čerpanie prostriedkov z fondov EÚ by malo podporiť infraštruktúrnu a investičnú aktivitu,“ avizovala banka. Spracovateľský priemysel by mal podľa jej prognózy v strednodobom horizonte ťažiť zo silnejšieho nemeckého dopytu. Výzvami naďalej ostávajú konkurencieschopnosť, reštrukturalizácia automobilového priemyslu a pretrvávajúci nedostatok pracovných síl.
Pre domácnosti by stabilná zamestnanosť, pozitívny vývoj miezd a zmierňujúca sa inflácia mali postupne zlepšiť kúpnu silu vo veľkej časti regiónu. „S tým, ako sa inflácia bude približovať k cieľom centrálnych bánk a úrokové sadzby začnú postupne klesať, sa očakáva aj zlepšenie podmienok pre financovanie hypoték a spotrebiteľských úverov, hoci načasovanie sa bude v jednotlivých krajinách výrazne líšiť,“ dodala UniCredit.
Rast vo väčšine ekonomík SVE by sa mal v roku 2026 podľa prognózy pohybovať na úrovni 2 až 3 %, k čomu prispeje predovšetkým spotreba domácností a efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov z EÚ. Situácia na Blízkom východe aj naďalej predstavuje zdroj neistoty. Zároveň sa očakáva, že fiškálne stimuly a výdavky na obranu v Nemecku poskytnú od roku 2027 ďalší impulz pre regionálny export.
„Stredná a východná Európa naďalej vykazuje pozoruhodnú odolnosť. Napriek fiškálnym úpravám, geopolitickej neistote a štrukturálnym problémom v spracovateľskom priemysle ostáva domáci dopyt silným motorom rastu. Tento región vstupuje do fázy, keď krajiny, ktoré dokážu skĺbiť fiškálnu konsolidáciu s investíciami a reformami v oblasti konkurencieschopnosti, budú mať najlepšiu pozíciu na prilákanie kapitálu a udržanie dlhodobého rastu,“ zhodnotil hlavný makroekonóm UniCredit pre SVE Mauro Giorgio Marrano.
Jednou z hlavných výziev tohto regiónu ostáva rast cien. Infláciu v rôznych krajinách zvyšujú bázické efekty, zvyšovanie daní a výkyvy cien energií. Očakáva sa však, že nižšie ceny energií výhľad výrazne zlepšia. UniCredit predpokladá, že do konca roka 2027 sa inflácia v ekonomikách SVE mimo eurozóny vráti do cieľových pásiem centrálnych bánk.
„Postupné zlepšovanie inflačného výhľadu vytvára priaznivejšie prostredie pre finančné trhy, meny a investičné rozhodovanie. Hoci sa uvoľňovanie menovej politiky bude v jednotlivých krajinách líšiť, spoločnosti a investori by mali v strednodobom horizonte ťažiť z väčšej makroekonomickej stability a klesajúcej inflácie,“ predpokladá devízová strategička UniCredit pre SVE Eszter Gárgyánová.
Vlády v celom regióne naďalej čelia náročnej úlohe znižovať deficity a zároveň zachovať podporu hospodárskeho rastu. UniCredit očakáva, že vysoké výdavky na podporu cien energií a obranu udržia fiškálne schodky na zvýšenej úrovni po celý rok 2026. V roku 2027 by mala nastať ich postupná stabilizácia. Fiškálnu konsolidáciu môžu oneskoriť politické cykly v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.
Pre spoločnosti pôsobiace v SVE ukazuje výhľad na ďalšie príležitosti aj napriek pretrvávajúcej neistote. „Silnejšia spotreba domácností by mala aj naďalej podporovať odvetvia spojené s maloobchodom, spotrebným tovarom a službami, zatiaľ čo efektívnejšie čerpanie prostriedkov z fondov EÚ by malo podporiť infraštruktúrnu a investičnú aktivitu,“ avizovala banka. Spracovateľský priemysel by mal podľa jej prognózy v strednodobom horizonte ťažiť zo silnejšieho nemeckého dopytu. Výzvami naďalej ostávajú konkurencieschopnosť, reštrukturalizácia automobilového priemyslu a pretrvávajúci nedostatok pracovných síl.
Pre domácnosti by stabilná zamestnanosť, pozitívny vývoj miezd a zmierňujúca sa inflácia mali postupne zlepšiť kúpnu silu vo veľkej časti regiónu. „S tým, ako sa inflácia bude približovať k cieľom centrálnych bánk a úrokové sadzby začnú postupne klesať, sa očakáva aj zlepšenie podmienok pre financovanie hypoték a spotrebiteľských úverov, hoci načasovanie sa bude v jednotlivých krajinách výrazne líšiť,“ dodala UniCredit.