ANALÝZA: Rizikom zahraničného obchodu sú narušené dodávky aj ceny

Bratislava 9. októbra (TASR) - Zužovanie prebytku zahraničného obchodu Slovenska najskôr bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Avizoval to v aktuálnej analýze ekonóm UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Ročné prebytky by sa mali ďalej mierne zmenšovať aj pod vplyvom bázického efektu. Rekordne silné prebytky boli totiž korekciou pandemickej jari v lete a čiastočne aj jeseni minulého roka.



Analytik zároveň predpokladá, že s postupným zmieňovaním tzv. polovodičovej krízy by sa obchodné prebytky mali vrátiť nad úroveň roka 2019. "Rizikom však naďalej ostávajú narušené dodávateľské vzťahy, ktoré by mohli narúšať produkciu aj dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo a slovenské exporty výraznejšie brzdiť ešte aj na prelome rokov. K zmierneniu prebytkov by mal naďalej prispievať aj cenový tlak," myslí si Koršňák.



Zahraničný obchod Slovenska podľa neho v auguste sklamal, a to ako z pohľadu bilancie, tak predovšetkým obratu. Naznačil, že aj na pondelok (11.10.) plánované zverejnenie augustových čísel priemyslu by mohlo zaostať za očakávaniami. Slovensko by sa tak zaradilo medzi krajiny ako Nemecko či Česko, kde priemysel tiež výraznejšie zaostal za trhovými očakávaniami.



"Dôvodom slabšieho augustového výkonu exportnej časti priemyslu a zahraničného obchodu boli najmä zvýrazňujúce sa problémy v subdodávateľských reťazcoch, ktoré viedli k viacerým odstávkam výroby, predovšetkým v automobilovom priemysle," vysvetlil ekonóm.



Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR zaznamenalo Slovensko v auguste deficitnú bilanciu zahraničného obchodu už druhý mesiac v rade, keď objem dovozov prevýšil objem vývozov o 146,2 milióna eur. Za zhoršením zahraničného obchodu je podľa analytika potrebné hľadať obe strany bilancie, dovozy tlačia nahor rastúce ceny komodít, zatiaľ čo rast vývozov brzdia problémy v dodávkach komponentov.



Vývozy v auguste klesli oproti júlu po zohľadnení tradičných sezónnych vplyvov o 1,0 % a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli vyššie už len o 0,5 %. Ešte v júli pritom medziročne rástli o 10,9 %.



Export v širšej kategórií strojov a prepravných zariadení v auguste klesol o viac ako desatinu a medziročne bol nižší o 15,3 %, pravdepodobne najmä v dôsledku poklesu vývozov automobilov. Augustové čísla v tejto časti ekonomiky pritom neokresali len problémy v subdodávateľskom reťazci, ale aj celozávodné dovolenky.



Naopak, vývozy v ostatných kategóriách v auguste vzrástli o 2,1 % a dynamika ich medziročného rastu sa dokonca zrýchlila z 22,7 % na 31,3 %. Ostatné zložky priemyslu, pravdepodobne najmä hutníci, si tak podľa Koršňáka aj v auguste ešte udržiavali pomerne silný rast. Vyššia cena energií však už ohrozuje budúci rast aj v tomto odvetví slovenského priemyslu, varuje analytik.