Analýza: Rizikové prostredie najviac ohrozuje firmy v okolí Bratislavy

Bratislava 25. decembra (TASR) - Čím je firma menšia, tým väčšie množstvo ohrozujúcich faktorov na ňu vplýva z okolitého prostredia. Vyplýva to z analýzy nadnárodnej poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet, podľa ktorej najväčšia časť firiem ohrozených vonkajším prostredím pochádza z hlavného mesta a jeho okolia. Pandémia paradoxne počet takýchto ohrozených firiem zmenšila.



Dovedna je na Slovensku ohrozených svojim okolím, s ktorým sú ekonomicky späté, až 20.019 spoločností. Aktuálne sa to týka 19.516 spoločností s ručením obmedzeným a 503 akciových spoločností. "Na každý subjekt vplýva jeho okolie. Či už ide o vlastníkov, materskú či dcérske spoločnosti, štatutárne orgány, dodávateľov, odberateľov. Všetci pre firmu vytvárajú potenciálne rizikové prostredie," uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



Takmer polovica, a to až 9415 z celkového počtu takto ohrozených spoločností, pochádza z Bratislavského kraja. Nasleduje Nitriansky kraj s 1867 ohrozenými firmami a Košický kraj, kde je ohrozených 1856 spoločností. Negatívnym indikátorom z okolia môžu byť napríklad insolvencia, nespoľahlivé platenie dane, exekúcia či dlhy. Najmenej rizikové okolie majú firmy zo Žiliny a okolia.



Analýza ďalej ukázala, že čím vyšší obrat spoločnosť má, tým menej negatívnych indikátorov na ňu vplýva. Až 7145 firiem s vykázaným obratom do 999.000 eur je negatívne ovplyvnené svojím okolím, rovnako tak firmy, ktoré majú maximálne dvoch zamestnancov (tých je 2806). "No len na tri spoločnosti, ktorých obrat presiahol 50 miliónov eur, vplýva niektorý z negatívnych indikátorov," dodala Štěpánová. Najčastejšie sa pritom tento problém týka tých subjektov, ktoré podnikajú v oblastiach ostatné poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia (1453 firiem), ostatných podporných činností pre podnikanie (1432 spoločností) a výstavby bytových a nebytových budov (1082).



Paradoxom je, že podľa dát spoločnosti Dun & Bradstreet je okolím ohrozených firiem v súčasnosti menej, ako tomu bolo pred pandémiou nového koronavírusu. V roku 2018, keď spoločnosť naposledy túto oblasť analyzovala, bolo na Slovensku takýchto firiem celkovo 22.297, čo je o 2278 subjektov viac ako v súčasnosti, o tri roky neskôr.