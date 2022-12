Analýza: Rok 2022 v realitách bol turbulentný

Bratislava 31. decembra (TASR) - Rok 2022 v realitách bol turbulentný a "na koňa" vysadil kupujúcich. Ďalší rok prinesie väčšiu stabilitu. Uviedla to v analýze Róberta Mecková, riaditeľka FinGO Reality.



Rast úrokov do zdravých hodnôt, ponuka prevyšujúca dopyt po nehnuteľnostiach aj rastúce ceny prenájmov. Táto trojica kľúčových faktorov podľa nej najviac ovplyvnila dianie na realitnom trhu v roku 2022, ktorý bol turbulentný. "Na koni sú momentálne kupujúci, keďže si môžu vyberať z viacerých nehnuteľností a majú tak možnosť vyjednávať," spresnila Mecková. V roku 2023 podľa nej bude realitný trh viac-menej stabilizovaný a neočakáva žiadne extrémne prepady ani nárasty cien.



Upozornila, že úplne sa zastavil trh s rekreačnými nehnuteľnosťami. Chaty a pozemky si hľadajú kupcov oveľa ťažšie ako pred rokom či dvoma, keď sa predávali okamžite. Bonitnejšia klientela sa podľa nej rozhliada aj po nehnuteľnostiach v zahraničí, napríklad v Španielsku, Chorvátsku, Grécku či v Dubaji.



Slovenský realitný trh si podľa Meckovej za posledné roky zvykol, že vo výhode boli predávajúci, to sa však zmenilo a počas roku 2022 trh sa zmenil z trhu predávajúceho na trh kupujúceho.



Mecková očakáva, že realitný trh bude v roku 2023 viac-menej stabilizovaný a bude sa vyvíjať podobne, ako tomu bolo v posledných týždňoch roku 2022. Extrémne prepady nárastu cien nehnuteľností neočakáva, určite ani extrémne nárasty. Situáciu môže ovplyvniť aj vývoj vojnovej situácie. Ak zavládne mier a veľa ukrajinských občanov sa vráti späť do vlasti, mnoho prenajatých bytov sa uvoľní a vďaka tomu môže klesnúť cena prenájmov.



Mecková si zároveň myslí, že ak sa situácia upokojí, inflácia klesne a všetko sa vráti do starých koľají, mnoho ľudí môže nadobudnúť apetít po kúpe nehnuteľností. V súčasnosti je však ťažké predikovať ďalší vývoj. Nikto podľa nej neočakáva pokles cien realít radikálnym spôsobom a už vôbec nie v prípade novostavieb. Tie boli relatívne stabilizované aj počas roku 2022 a ich ceny neklesali.



Poznamenala, že ak bude vojna pokračovať vleklým spôsobom, nehnuteľnosti budú tak, ako aj v roku 2022 kupovať najmä kupujúci, ktorí majú potrebu bývať. Investičných kupujúcich je výrazne menej a to nielen pre vojnu, ale najmä z dôvodu predajných cien realít.



Dodala, že ak niekto nie je nútený predávať nehnuteľnosť, pravdepodobne počká na predpokladaný opätovný rast cien nehnuteľností, ktorého by sa ľudia na Slovensku mohli dočkať v rokoch 2024 až 2025.