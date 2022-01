ANALÝZA: Rok 2022 zrejme prinesie rast zamestnanosti aj miezd

Bratislava 3. januára (TASR) - Nový rok sa zrejme bude niesť v duchu rastu zamestnanosti a miezd, vysoké šance uplatniť sa na trhu práce budú mať aj absolventi. Vo svojej prognóze to uviedla personálna agentúra Grafton. Agentúra odhadla, že mzdy Slovákov v roku 2022 vzrastú o päť až osem percent.



Agentúra poznamenala, že vlani sa pracovný trh napriek ďalším vlnám pandémie nového koronavírusu oživil, a to nielen v hlavnom meste. Zamestnanosť rastie a viaceré veľké firmy z rôznych sektorov ohlasujú nábory. Najviac automobilový sektor, prijímať ľudí však chce aj potravinársky či elektrotechnický priemysel.



"Pracovný trh na Slovensku bude v roku 2022 aktívny v každom regióne, čo je skvelá správa najmä pre kandidátov na voľné pracovné pozície. Počet ponúk je vysoký a bude ešte rásť," podotkol Miroslav Garaj z agentúry.



Hlavným dôvodom ďalšieho rastu voľných pracovných miest bude podľa agentúry stabilizácia na globálnom automobilovom trhu, ale aj normalizácia v ostatných odvetviach. Ponuka práce je aktuálne podľa Garaja na úrovni spred začiatku pandémie. Slovensko pociťuje nedostatok pracovnej sily a dopyt po zahraničných pracovníkoch je tak stále aktuálny. Garaj však dodáva, že pandemická situácia dovoz zahraničnej pracovnej sily sťažuje. "Problémom je však aj fakt, že v tradičných dovozových krajinách klesá záujem o prácu na Slovensku, keďže sa platové rozdiely pomaly, ale isto stierajú," okomentoval Garaj.



Agentúra poznamenala, že najviac otvorených pozícií je už tradične v oblasti výroby, logistiky a služieb. V Košiciach a Bratislave je vysoký dopyt aj po IT kandidátoch. Garaj však dodal, že firmy pozerajú aj po flexibilnejšej pracovnej sile a kratších pracovných úväzkoch, čo otvára dvere absolventom, ktorí tak budú mať viac príležitostí.



Garaj pripomenul, že mzdový prieskum agentúry poukázal na vlaňajší nárast miezd o 3,5 % v porovnaní s druhou polovicou predpandemického roku 2019, respektíve 1. kvartálom roku 2020. Rast miezd však agentúra pripisuje skôr opätovnému vyplácaniu bonusov a odmien. "Najväčší nárast v rámci sektorov zaznamenal priemysel, obchod - retail a zdravotníctvo. Všetky vyššie uvedené fakty ruka v ruke s aktivitou na pracovnom trhu tlačia na rast miezd, aj preto predpokladáme v roku 2022 ich rast na úrovni päť až osem percent," uzavrel Garaj.