Analýza: Ropa je najlacnejšia od roku 2003

Bratislava 18. marca (TASR) – Cena ropy Brent sa v stredu prepadla pod 27 dolárov (24,58 eura) za barel (159 litrov), čo je najmenej od roku 2003. Za prudkým poklesom cien čierneho zlata je krach rokovaní medzi Saudskou Arábiou a Ruskom o znížení ťažby, cenová vojna medzi týmito producentmi a globálne zamrznutie ekonomiky. V nasledujúcich dňoch sa dá predpokladať ďalší pokles cien ropy, ale aj pohonných látok, povedal to hlavný analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.



"Zatiaľ to nevyzerá, že by došlo k urovnaniu situácie, takže nie je možné vylúčiť, že by cena ropy spadla až na 20 amerických dolárov za barel, ktorá tu bola začiatkom milénia," povedal Kovanda pre TASR. Naposledy svet zažil takýto prudký pád ceny ropy v rokoch 2014 a 2015, keď Saudská Arábia rozpútala cenovú vojnu proti americkým ťažbárom bridlicovej ropy. Cena čierneho zlata sa vtedy prepadla z úrovne nad 100 dolárov pod 40 dolárov za barel. Cena 95-oktánového benzínu vtedy klesla na Slovensku na 1,21 eura za liter a nafta sa predávala za 1,11 eura za liter. Začiatkom marca tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu cena benzínu pohybovala tesne pod 1,3 eura za liter a cena nafty klesla na 1,19 eura za liter.



Analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak predpokladá, že prebytok ropy na trhu v apríli ešte narastie. "Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty i Rusko uviedli, že v apríli ihneď zvýšia ťažbu a export," uviedol Tomčiak. Krátkodobý pokles ceny ropy Brent k 20 USD za barel je podľa neho možný, pretože nikto zatiaľ nechce ustúpiť. "Dlhodobo však takáto nízka cena nemôže ostať. Producenti potrebujú cenu aspoň na úrovni 50 dolárov za barel, aby dokázali pokrývať svoje záväzky. Pri cene pod 30 USD za barel by v najbližších rokoch nastali rozsiahle bankroty energetických firiem a i niektoré štáty by sa dostali do obrovských rozpočtových problémov," dodal Tomčiak.



Podľa Kovandu by na prudký prepad cien ropy k 30 USD za barel stačili aj znížený dopyt a nastupujúca ekonomická recesia. "Je to súbeh okolností. Globálne zamrznutie ekonomiky je enormné a k tomu sa pridala ropná vojna Saudskej Arábie a Ruska," dodal analytik.



