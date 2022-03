Analýza: Rusi a Ukrajinci vlastnia na Slovensku tisícky spoločností

Bratislava 1. marca (TASR) – Ruskí a ukrajinskí podnikatelia patria do top 15 najčastejších zahraničných vlastníkov slovenských firiem. Spolu vlastnia na Slovensku 3284 spoločností. Vyplýva to z pravidelnej analýzy poradenskej spoločnosti Dun&Bradstreet.



"Aktívnejší na našom trhu sú Ukrajinci, ktorí tu vlastnia 2174 firiem s objemom základného kapitálu vyše 40 miliónov eur. Podnikatelia z Ruska na Slovensku ovládajú 1110 subjektov s kumulovaným imaním presahujúcim hranicu 70 miliónov eur," priblížila analytička Dun&Bradstreet Petra Štěpánová. Ukrajine patrí aktuálne 5. priečka v rebríčku najčastejších zahraničných vlastníkov našich spoločností, Rusku zas 11. priečka.



Podľa analýzy podnikatelia z týchto krajín najčastejšie ovládajú spoločnosti, ktorých ročný obrat nepresahuje jeden milión eur a počet zamestnancov buď nie je verejne dostupný, alebo majú tieto firmy najviac dvoch zamestnancov. V prípade Ruska na Slovensku evidujeme 156 firiem s maximálne dvoma pracovníkmi, pri 898 firmách sa počet zamestnancov nedá z oficiálnych dát zistiť. V prípade Ukrajiny je registrovaných 334 subjektov s najnižším počtom zamestnancov, pri 1714 firmách nie je ich počet verejne dostupný.



Z analýzy zároveň vyplýva, že najviac tamojších podnikateľov ovláda naše firmy sídliace v Bratislavskom kraji, kde majú Rusi 691 a Ukrajinci 1026 firiem. Najviac ruských a ukrajinských podnikateľov u nás podniká v rovnakom segmente. Do top trojice segmentov patria veľkoobchod, maloobchod, opravy a údržba, v ktorom podniká 276 ruských a 428 ukrajinských firiem, administratívnymi a podpornými činnosťami sa zaoberá 203 ruských a 374 ukrajinských firiem a v segmente profesijné, vedecké a technické činnosti sa angažuje 200 ruských a 313 ukrajinských firiem.