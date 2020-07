Analýza: Segment nealko nápojov má pred sebou dôležitú sezónu

Bratislava 12. júla (TASR) - Segment nealko nápojov má pred sebou dôležitú sezónu. Na rozdiel od väčšiny produktových skupín potravín zaznamenali nealkoholické nápoje medziročný pokles tržieb, a tak bude úspech tohtoročných predajov celého nealko segmentu závisieť od nasledujúcich prázdninových mesiacov. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti Nielsen.



Pre nealko segment bude podľa analýzy dôležitý predovšetkým záujem spotrebiteľov o balené vody, pre ktoré sú letné mesiace najdôležitejšie. Dôležitosť vôd na objeme predaja počas teplých mesiacov sa blíži k dvom tretinám z celého koláča nealko segmentu.



Slováci nakupujú najviac balené vody (minerálne, stolové, pramenité, dojčenské), ktoré tvoria dominantnú časť spotreby (takmer 60 %) a putujú na ne 4 z 10 eur výdajov na nealko. Spotreba vôd sa medziročne znížila o 3 % na úroveň 457 miliónov litrov, čo v prepočte na jedného obyvateľa predstavuje priemerne 84 litrov vôd ročne. V susednom Česku je to až 97 litrov na obyvateľa.



Z hľadiska spotrebiteľských preferencií dlhodobo prevažujú minerálne vody, ktoré tvoria 58 % z celého koláča vôd a medziročne posilnili svoju pozíciu. Nasledujú stolové a pramenité vody (35 %) a menší segment dojčenských vôd (7 %). V rámci typov vôd majú slovenskí spotrebitelia najradšej jemne perlivé vody, ktoré tvoria takmer dve pätiny z nákupov a záujem o ne z roka na rok rastie. Perlivé vody si ukrajujú 37 % z celkového objemu vôd a najmenšiu časť (24 %) tvoria neperlivé vody. Trendom ostáva aj dlhodobý záujem o neochutené vody. Ak sa už spotrebiteľ rozhodne pre ochutenú vodu, pri výbere preferuje hlavne príchuť pomarančovú, citrónovú a jahodovú.



Druhým najpopulárnejším typom nealko nápojov po vodách sú malinovky. Patria sem predovšetkým kolové, pomarančové, citrónové či iné ochutené sýtené nápoje. Ich ročná spotreba je na úrovni nad 225 miliónov litrov, čo je o 5 % menej ako pred rokom. Za poklesom celej kategórie sú všetky príchute od kolovej po hroznovú, s výnimkou menšinovej tonikovej príchute, ktorej predaj ako jedinej stagnoval. Kolová príchuť však ostáva suverénne najobľúbenejšia - tvorí takmer dve tretiny z celého predaného objemu malinoviek.



Treťou najpredávanejšou skupinou nealko nápojov sú džúsy, ktoré zaznamenali medziročný pokles spotreby (o 7 %) aj tržieb ( o 3 %). Slovenskí spotrebitelia nakúpili v maloobchode za posledný rok 56,6 milióna litrov džúsov a zaplatili za ne viac ako 67 miliónov eur. V rámci príchutí vedie pomaranč, multivitamín a trojicu dominantných preferencií uzatvára jablková príchuť.



V posledných rokoch zaznamenali dynamický vývoj energetické nápoje, a to aj napriek najvyššej priemernej cene v rámci nealko nápojov. Ich maloobchodná spotreba aj tržby však v posledných 12 mesiacoch medziročne klesli, a to spotreba približne o 7 % na 19 miliónov litrov a obrat o 3 %.



V najmenšej miere Slováci míňajú za ľadové čaje, za ktoré ročne išlo 11 miliónov eur a ich maloobchodná spotreba dosiahla 17 miliónov litrov.



Podľa analýzy segment nealko nápojov patril počas pandemických marcových nákupov k pomalšie rastúcim kategóriám a spotrebitelia utrácali oveľa viac na iné skupiny trvanlivých potravín či drogistického tovaru. Začiatok roka bol pre celú skupinu nealko segmentu menej dramatický z hľadiska poklesu spotreby v maloobchode, keď sa predaje počas prvých troch mesiacov znížili len o necelé 1 %.



V období posledných 12 mesiacov dosiahli maloobchodné tržby za skupinu nealkoholických nápojov (balené vody, ochutené sýtené nápoje, džúsy, energetické nápoje a ľadové čaje) hodnotu takmer 372 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 1 % a celkový ročný obrat bol nižší o 3,2 milióna eur. Z hľadiska predaného objemu celý nealko segment klesol ešte výraznejšie a postihol všetky druhy nealkoholických nápojov. Spotrebitelia v SR nakúpili takmer 775 miliónov litrov nealko nápojov ročne, čím sa maloobchodná spotreba znížila o 4 % oproti predchádzajúcemu obdobiu.



Nielsen Holdings je globálna výskumná a analytická spoločnosť. Pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta, čím pokrýva viac než 90 % svetovej populácie.