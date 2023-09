ANALÝZA: September zvykne byť pre akciové trhy najhorším mesiacom roka

Bratislava 17. septembra (TASR) - Začiatok septembra je tradične spojený s koncom letných dovoleniek a začiatkom školského roka. Tento mesiac už dlhé roky tiež nepatrí medzi najobľúbenejšie medzi investormi. Akcie totiž dosahujú v septembri najhoršie výsledky zo všetkých mesiacov roka. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Yardeni Research, na ktorú upozornil investičný analytik KBC Asset Management Slovensko Rastislav Kráľ.



"Počas sledovaného obdobia od roku 1928 do roku 2022 akciový index S&P 500 celkovo zaznamenal 61 rastových rokov a 30 rokov, v ktorých jeho výkonnosť klesla. Výkonnosť indexu sledovaná v mesačných intervaloch ale ukazuje, že najmenej sa akciám darilo vždy v septembri - len počas 42 mesiacov trhy rástli, naopak, klesali až 52-krát," priblížil Kráľ. Naopak, najlepším mesiacom roka pre akcie je podľa tejto štatistiky december, kedy trhy rástli až 69-krát a poklesli len 29-krát.



Tento efekt možno podľa analytika vysvetliť útlmom ekonomickej aktivity a nižším objemom obchodovania na akciových trhoch počas letných mesiacov, keďže v auguste investori zvyčajne odchádzajú na dovolenky. Po návrate potom obchodníci v septembri vyberajú zisky zo svojich pozícií a uzatvárajú stratové pozície pred koncom roka kvôli daňovým povinnostiam. "Mnohí drobní individuálni investori v septembri predávajú svoje ziskové portfóliá, aby tak kompenzovali zvýšené náklady na školskú dochádzku svojich detí," doplnil.



Ďalšia teória berie do úvahy psychologický efekt. Keďže investori už očakávajú, že nastane septembrový pokles trhov, preventívne uzatvárajú svoje pozície a sentiment trhu sa tak mení na negatívny.



"Pri pohľade na prvú polovicu septembra 2023 máme dôvody domnievať sa, že tento rok tomu nebude inak. Od začiatku mesiaca index S&P 500 zatiaľ stratil 1,3 %," vyčíslil Kráľ.



Zatiaľ čo ekonomika USA sa s vysokou infláciou a prísnou menovou politikou centrálnej banky dokázala vyrovnať a pravdepodobne sa vyhne recesii, ekonomický rast v eurozóne a najmä v Číne je podľa analytika sklamaním. Ceny ropy rastú a dosahujú najvyššiu úroveň za posledných deväť mesiacov po tom, ako najväčší svetoví vývozcovia ropy Saudská Arábia a Rusko vyhlásili, že predĺžia zníženie ťažby minimálne do konca roka.



"Zvýšené ceny energií by sa tak mohli premietnuť do rastu inflácie v oblasti služieb, ako napríklad doprava. Inflácia na vyšších úrovniach môže sťažiť snahy centrálnych bánk o jej zníženie, ktoré tak budú nútené udržiavať súčasné vysoké sadzby počas dlhšieho obdobia a očakávané uvoľňovanie menovej politiky tak nastane neskôr," uzavrel Kráľ.