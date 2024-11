Analýza: Šesťdesiatnici sa najviac zaujímajú o tieto pozície

Bratislava 30. novembra (TASR) - Ľudia vo veku nad 60 rokov sa najviac zaujímajú o prácu operátora výroby, skladníka, predavača či administratívneho pracovníka. Tento rok reagovali na pracovné ponuky zaslaním životopisu až 26.000-krát. Vyplýva zo z analýzy pracovného portálu Profesia.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career,



"Najviac ich zaujali inzeráty z dopravy, špedície a logistiky. Len o pár životopisov menej odoslali na ponuky z obchodu, veľmi atraktívne sú pre nich aj pomocné práce, výroba a administratíva," uviedla PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.



Doplnila, že v porovnaní s rokom 2019 je aktivita tejto vekovej skupiny viac ako dvojnásobná, na pracovné ponuky vtedy reagovali vyše 12.000-krát. Zmenili sa podľa nej aj ich preferencie, keďže pred piatimi rokmi bol pre ľudí vo veku nad 60 rokov najatraktívnejší obchod a pracovná pozícia administratívneho pracovníka.



Melcerová spresnila, že pri pohľade na regionálne preferencie na prácu sa výraznejšie líši len Bratislavský kraj. Vo všetkých krajoch sú populárne oblasti obchodu, výroby a dopravy. V Bratislave a okolí sú pre šesťdesiatnikov najzaujímavejšie administratíva a pomocné práce.



"Rozdiel vidno aj pri pozíciách, na väčšine územia najčastejšie reagujú na ponuky práce na predavačov a operátorov výroby, no v Trenčianskom kraji dominuje práca obchodného zástupcu, v Bratislavskom kraji zas administratívneho pracovníka. Na západe krajiny nasleduje vrátnik a recepčná," priblížila.



Analýza sa tiež zamerala na to, ktorými zručnosťami môžu zaujať ľudia vo veku nad 60 rokov potenciálnych zamestnávateľov. V zverejnených životopisoch na pracovnom portáli najčastejšie uvádzajú okrem ovládania anglického a ruského jazyka aj schopnosť pracovať s Microsoft Wordom alebo Excelom. Ďalej nasleduje nemecký a český jazyk. Desatina životopisov obsahuje aj fakturáciu či skladové hospodárstvo.



"Počet ľudí, ktorí dovŕšili 60 rokov a zverejnili svoj životopis na Profesia.sk, prudko narástol v roku 2022, takmer dvojnásobne. Najviac ich bolo o rok neskôr, konkrétne 1150. Tento rok počet životopisov ľudí z tejto vekovej skupiny klesol, ku koncu novembra ich zatiaľ zverejnili 800. Pravdepodobný dôvod sú predčasné dôchodky, do ktorých odišlo za posledný rok veľmi veľa ľudí," uzavrela Melcerová.